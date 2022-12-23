Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Abdulkadir Selvi'nin 'ara zam' yazısı olay oldu

Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu. 2023 yılı asgari ücret 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Hürriyet yazarı Selvi, Erdoğan'ın ara düzenleme sözlerine dikkat çekti ve ileriki dönemde en çok tartışılacak konulardan birinin de bu olacağını belirtti.

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2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla 8 bin 500 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. " dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Kış aylarından çıkarken gündemimizde yine memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ve asgari ücrette düzenleme olacak." diyen Selvi seçimlere giderken en çok tartışılacak konunun bu olacağını iddia etti. İşte Selvi'nin yazısından ilgili bölüm:

Asgari ücrete ikinci düzenleme olur mu

"DAHA dur bakalım, asgari ücret yeni belirlendi, üzerinden 24 saat geçmedi, sen ikinci düzenlemeden söz ediyorsun” denilebilir.

Ama bunun işaretini ben vermedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Ben sadece yorumluyorum.

Cumhurbaşkanı asgari ücreti açıkladığı toplantıda ne dedi? “Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız” dedi.

Hükümet enflasyonu yıl ortasında yüzde 30’a, yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye düşürmekte kararlı.

Türkiye’nin hedefleri bunlar da, bir de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var. Her şey Türkiye’nin kontrolünde değil. Kış aylarından çıkarken gündemimizde yine memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ve asgari ücrette düzenleme olacak. Ayrıca Türkiye en geç haziranda seçimlere gidecek.

Şimdiden bir kenara yazın, seçimlere giderken en çok tartışacağımız şeylerden biri asgari ücrete ara düzenleme olacak. Gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilecek. “Yaparsa reis yapar” denilecek.

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