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Kırşehir'de 'kıymalı pide' bahanesiyle istismar etti! Aile cezaya itiraz etti, detaylar iğrenç

Kırşehir'de 'kıymalı pide' bahanesiyle istismar etti! Aile cezaya itiraz etti, detaylar iğrenç

KIRŞEHİR'de arkadaşının kızına kıymalı pide bahanesiyle tacizde bulunduğu ileri sürülen okul hizmetlisi 4 yıl 2 ay ceza aldı. 7 yaşındaki küçük kızın ailesi verilen cezaya itiraz etti.

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Sanık M.K., hazırlanan iddianamede ’çocuğun cinsel istismarı ve cinsel istismar’ suçlarından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

"Arkadan sarıldı"

Sosyal çalışmacı eşliğinde ifade veren mağdur B.Ş.(7) taciz gününden önce de kendisine sanık M.K.’nın uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ve kıymalı pide bahanesiyle arkadan sarıldığını söyledi.

Mahkeme başkanının sosyal çalışmacının yorumunu istemesi üzerine mağdurla iki defa görüşen sosyal çalışmacı, çocuğun ifadelerinde zıtlık olmadığını yaşından dolayı da bazı kavramların oturmadığını belirtti.

"Verilen cezaya itiraz ediyoruz"

Çocuğunun beyanları karşısında sinir krizi geçiren anne İ.Ş., "Sanığa alt değil üst sınırdan ceza verilmeli. Biz verilen cezaya itiraz ediyoruz. Çocuğum 7 yaşında, hukuksal boyutu sonuna kadar kullanacağız. Çocuğum olaydan sonra psikiyatriye gitti. Çocuğum aşırı derecede hırçınlaştı" dedi.

Pide verme bahanesiyle çağırıp...

Aşıkpaşa Ortaokulunda meydana gelen olayda sanığın, 7 yaşındaki mağdur B.Ş.’yi kıymalı pide verme bahanesiyle ilkokul bahçesinden çağırarak ortaokul binasında bulunan olay yerine götürdüğü ve çocuğun cinsel organına elleyerek sürtme eylemini gerçekleştirdiği kanaatine varıldı.

4 yıl ceza aldı!

Sanık M.K., 4 yıl 2 ay ceza alarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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