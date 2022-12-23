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Asgari ücrete zam geldi aynı gün etiketler değişti! Marketlerin fahiş zam oyunu ifşa oldu

Asgari ücrete zam geldi aynı gün etiketler değişti! Marketlerin fahiş zam oyunu ifşa oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamasının ardından zincir marketlerde zam yağmuru başladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda temel gıda başta olmak üzere birçok temizlik ürününe zam geldiği iddia edildi. Yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

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Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Asgari ücretteki artışın ardından zincir marketler zam yağmuruna başladı.

Yüzde 54,66 oranında yapılan zammın ardından zincir marketlerde eski ve yeni fiyatların karşılaştırıldığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Aynı gün etiketler değişmeye başladı

Maaş artışı nedeniyle marketlerin aynı gün etiketleri değiştirdiği iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görülüyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.

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