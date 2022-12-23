BIST 5.447
DOLAR 18,68
EURO 19,82
ALTIN 1.078,19
HABER /  MAGAZİN

ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş'in kocası yurt dışı hayali kuranları uyardı: 5 bin dolar kazanmadan

ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş'in kocası yurt dışı hayali kuranları uyardı: 5 bin dolar kazanmadan

Adını Feriha Koydum dizisinde oynadığı Hande Gezgin karakteri ile akıllara kazınan Ceyda Ateş, evlenip ABD'ye yerleşti. Ceyda Ateş'in kocası yurt dışı hayali kuranları uyararak, "Miami'de bir ev kirası 1.500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi.

Abone ol

Ceyda Ateş Topçuoğlu, 2018 yılında Buğra Topçuoğlu ile evlenmişti. 2020 yılında kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, uzun süredir Miami'de yaşıyor.

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı.

Buğra Toplusoy oradaki yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1.500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi.

ABD'de asgari ücret ne kadar?

2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin asgari ücretlerini araştırıyor.

ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanıyor.  2020 ve 2021 yıllarında saatlik asgari ücret 7.25 dolarken 2022 yılında artan enflasyon baz alınarak saatik ücret 15 dolara çıktı. Yani Amerika'da bir aylık asgari ücret tutarı, 2400 dolar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kadınlara aylık 30 bin lira maaş! Hesaba 6 günde 2 milyon lira yattı çete lideri PKK'lı çıktı
Foto Galeri Kadınlara aylık 30 bin lira maaş! Hesaba 6 günde 2 milyon lira yattı çete lideri PKK'lı çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Abdulkadir Selvi'nin 'ara zam' yazısı olay oldu
Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Abdulkadir Selvi'nin 'ara zam' yazısı olay oldu
Kırşehir'de 'kıymalı pide' bahanesiyle istismar etti! Aile cezaya itiraz etti, detaylar iğrenç
Kırşehir'de 'kıymalı pide' bahanesiyle istismar etti! Aile cezaya itiraz etti, detaylar iğrenç
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 3. mağlubiyet
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 3. mağlubiyet
Seçim takvimi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayları 14 Mayıs'ta kesinleşecek
Seçim takvimi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayları 14 Mayıs'ta kesinleşecek
İki oğlunu sevgilisine öldürttü! "Çocuklarım beni dövüyordu diye kendini savundu
İki oğlunu sevgilisine öldürttü! "Çocuklarım beni dövüyordu diye kendini savundu
Ümit Özdağ şaka gibi konuştu! Oy kullanma yaşı 12'ye düşerse tek başına iktidarız
Ümit Özdağ şaka gibi konuştu! Oy kullanma yaşı 12'ye düşerse tek başına iktidarız
Emekli maaşlarına kaç lira zam yapılacak? Milyonlarca emekli asgari ücretin altında kaldı!
Emekli maaşlarına kaç lira zam yapılacak? Milyonlarca emekli asgari ücretin altında kaldı!
Ahmet Hakan ve konukları Özgür Demirtaş'la dalga geçti! Demirtaş çileden çıktı
Ahmet Hakan ve konukları Özgür Demirtaş'la dalga geçti! Demirtaş çileden çıktı
Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması! "Bizimle olmayacak"
Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması! "Bizimle olmayacak"
AK Parti'den CHP'ye 'Semra Güzel' tepkisi: "Pişkinlikte nirvana, HDP'den mi korktunuz?"
AK Parti'den CHP'ye 'Semra Güzel' tepkisi: "Pişkinlikte nirvana, HDP'den mi korktunuz?"
HSK atamaları Resmi Gazete'de: 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı atandı
HSK atamaları Resmi Gazete'de: 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı atandı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı