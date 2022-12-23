ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş'in kocası yurt dışı hayali kuranları uyardı: 5 bin dolar kazanmadan

Adını Feriha Koydum dizisinde oynadığı Hande Gezgin karakteri ile akıllara kazınan Ceyda Ateş, evlenip ABD'ye yerleşti. Ceyda Ateş'in kocası yurt dışı hayali kuranları uyararak, "Miami'de bir ev kirası 1.500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi.

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Ceyda Ateş Topçuoğlu, 2018 yılında Buğra Topçuoğlu ile evlenmişti. 2020 yılında kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, uzun süredir Miami'de yaşıyor.

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı.

Buğra Toplusoy oradaki yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1.500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi.

ABD'de asgari ücret ne kadar?

2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin asgari ücretlerini araştırıyor.

ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanıyor. 2020 ve 2021 yıllarında saatlik asgari ücret 7.25 dolarken 2022 yılında artan enflasyon baz alınarak saatik ücret 15 dolara çıktı. Yani Amerika'da bir aylık asgari ücret tutarı, 2400 dolar.