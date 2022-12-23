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Kocaeli'de şaşkına çeviren kovalamaca! Dorsede delik açıp çil yavrusu gibi dağıldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de şaşkına çeviren kovalamaca! Dorsede delik açıp çil yavrusu gibi dağıldılar

KOCAELİ'de durdurulan tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı. Fark edildiklerini anlayan düzensiz göçmenler dorsenin brandalarını delerek kaçma girişiminde bulundu. Göçmenler kaçamadan polis tarafından yakalandı.

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Olay, akşam saatlerinde TEM otoyolu Körfez gişeler yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 PV 2029 dorse plakalı tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı. Fark edildiklerini anlayan düzensiz göçmenler, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalışırken görüntülendi.

Polis ekipleri hızlıca müdahale ederek, göçmenlerin kaçmasını engelledi. Bölgeye sevk edilen belediye otobüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

İşlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

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