Ünlü radyocu eski sevgilisine hayatı dar etti! 'Seni öldüreceğim' deyince cezayı yedi

Radyocu Özden Beşkazalıoğlu, A.Ö. ile birlikteydi. İkili geçtiğimiz yıllarda ayrıldı. Radyocu iddiaya göre ayrılığı kabul edemeyip eski sevgilisine tehdit mesajları atmaya başladı. "Sana dünyayı dar edeceğim, seni öldüreceğim" şeklindeki mesajlarına hakaretler de ekleyen radyocu, genç kadını takip etmeye de başladı.