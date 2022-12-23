İngiltere Lig Kupası'nda 5 gollü maç! Manchester City, Liverpool'u eledi

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan çeyrek finalde devam etti. Manchester City ile Liverpool'u karşı karşıya getiren mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve adını son 8'e yazdırdı.Abone ol
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City sahasında Liverpool'u konuk etti. Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-2 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Haaland, 47. dakikada Mahrez ve 58. dakikada Ake kaydetti. Liverpool'un gollerini de 20. dakikada Carvalho ile 48. dakikada Salah attı.
Bu sonucun ardından Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.