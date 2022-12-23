BIST 5.447
DOLAR 18,68
EURO 19,82
ALTIN 1.078,19
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alındı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında kentte DBP'li yöneticilerin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu başlatıldı. 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenilirken partinin Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltına alındı.

Abone ol

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticilerin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu yapıldı.

Başsavcılık tarafından 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltında alındı.

Keskin Bayındır'a gözaltı anları

DBP, HDP'nin 'yedekte' tuttuğu bir parti

HDP'nin bileşenlerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin Genel Merkez binasına ve birçok il binasına yapılan baskınla ilgili HDP'den açıklama geldi. 

HDP'den yapılan açıklamada, "Bileşen partimiz Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi ve il örgütleri basılarak DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve yöneticileri gözaltına alınıyor. Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir. Kürt halkını bu saldırılarla yıldıramazsınız." denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti
Foto Galeri ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Altılı masadan firesiz çıkabilecek tek isim! 'Büyük mutabakat'ın adayı iddiası
Altılı masadan firesiz çıkabilecek tek isim! 'Büyük mutabakat'ın adayı iddiası
ABD'li komutandan tepki çeken Türkiye açıklaması! 'Engellemeliyiz'
ABD'li komutandan tepki çeken Türkiye açıklaması! 'Engellemeliyiz'
Benzine zam geldi! İşte 23 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Benzine zam geldi! İşte 23 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
İngiltere Lig Kupası'nda 5 gollü maç! Manchester City, Liverpool'u eledi
İngiltere Lig Kupası'nda 5 gollü maç! Manchester City, Liverpool'u eledi
Balıkesir'de 3,2 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'de 3,2 büyüklüğünde deprem!
Kocaeli'de şaşkına çeviren kovalamaca! Dorsede delik açıp çil yavrusu gibi dağıldılar
Kocaeli'de şaşkına çeviren kovalamaca! Dorsede delik açıp çil yavrusu gibi dağıldılar
Asgari ücrete zam geldi aynı gün etiketler değişti! Marketlerin fahiş zam oyunu ifşa oldu
Asgari ücrete zam geldi aynı gün etiketler değişti! Marketlerin fahiş zam oyunu ifşa oldu
ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş'in kocası yurt dışı hayali kuranları uyardı: 5 bin dolar kazanmadan
ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş'in kocası yurt dışı hayali kuranları uyardı: 5 bin dolar kazanmadan
Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Abdulkadir Selvi'nin 'ara zam' yazısı olay oldu
Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Abdulkadir Selvi'nin 'ara zam' yazısı olay oldu
Kırşehir'de 'kıymalı pide' bahanesiyle istismar etti! Aile cezaya itiraz etti, detaylar iğrenç
Kırşehir'de 'kıymalı pide' bahanesiyle istismar etti! Aile cezaya itiraz etti, detaylar iğrenç
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 3. mağlubiyet
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 3. mağlubiyet
Seçim takvimi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayları 14 Mayıs'ta kesinleşecek
Seçim takvimi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayları 14 Mayıs'ta kesinleşecek