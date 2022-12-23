Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alındı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında kentte DBP'li yöneticilerin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu başlatıldı. 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenilirken partinin Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticilerin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu yapıldı.

Başsavcılık tarafından 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltında alındı.

Keskin Bayındır'a gözaltı anları

DBP, HDP'nin 'yedekte' tuttuğu bir parti

HDP'nin bileşenlerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin Genel Merkez binasına ve birçok il binasına yapılan baskınla ilgili HDP'den açıklama geldi.

HDP'den yapılan açıklamada, "Bileşen partimiz Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi ve il örgütleri basılarak DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve yöneticileri gözaltına alınıyor. Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir. Kürt halkını bu saldırılarla yıldıramazsınız." denildi.