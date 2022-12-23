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ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti

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ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti

ORC'nin il bazlı anketleri devam ediyor. Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'nin ardından şimdi de İstanbul, Ankara, İzmir anketi yayınlandı. Ankette çok konuşulacak sonuçlar yer aldı. İYİ Parti'nin üç büyük ilde yaptığı çıkış gözlerden kaçmadı. 3 ilde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin 2018 seçimlerine kıyasla oy oranlarındaki değişeme bakın...

ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti

Türkiye 2023 Haziran ayında seçimlere gidecek. 2023 seçimleri büyük önem taşıyor.  ORC Araştırma bu kez 6 ilin ardından bu kez de 3 ilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankette; İstanbul, İzmir, Ankara seçmenin tercihleri soruldu.

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ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti

ORC'nin sosyal medya hesabından paylaştığı üç ilde gerçekleştirdiği anket sonuçları ittifaklar arasındaki tüm planları değiştirecek nitelikte.. Seçmenlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

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ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti

AK Parti'nin İstanbul'da yaşadığı kayıp dikkat çekti. İşte son anket sonuçları...

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ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti

15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla İstanbul ilinde; Ak Parti'nin 10.4 oy kaybettiği, İYİ Parti'nin 8.1 oyunu artırdığı görülüyor.

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