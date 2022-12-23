ORC'nin İstanbul, Ankara, İzmir anketi bomba! Hangi parti yüzde 10 oy kaybetti

Türkiye 2023 Haziran ayında seçimlere gidecek. 2023 seçimleri büyük önem taşıyor. ORC Araştırma bu kez 6 ilin ardından bu kez de 3 ilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankette; İstanbul, İzmir, Ankara seçmenin tercihleri soruldu.