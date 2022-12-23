Altılı masadan firesiz çıkabilecek tek isim! 'Büyük mutabakat'ın adayı iddiası

Yazar Gürkan Hacır, kulislerde konuşulan senaryoyu yazısında paylaştı. Hacır, "Büyük Mutabakat"ın adayı olarak Abdullah Gül aday ilan edilebilir." dedi.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirsizliği sürüyor. 2023 seçimlerine doğru Erdoğan'ın karşısına kimin çıkacağı merak konusu.

Aday bilmecesi sürerken kulislere Abdullah Gül'ün, altılı masanın büyük mutabakat adayı olarak ilan edileceği senaryosu gündeme bomba gibi düştü.

tv100 yazarı Gürkan Hacır, "Büyük Mutabakat’ın adayı…" başlıklı yazısında "Konuşulan bu ciddi senaryoya göre…"Büyük Mutabakat"ın adayı olarak Abdullah Gül aday ilan edilebilir." ifadelerine yer verdi.

Masadaki 4 ismin Gül'e hemen onay vereceklerini yazan Hacır, Kılıçdaroğlu ve Akener'in de Gül'e neden "evet" diyebileceğini yakın tarihten bazı olayları aktararak anlattı:

"Abdullah Gül CHP siyasetinin tam ortasında"

"Kemal Bey’le Abdullah Bey’in ilişkisi aslında bir başka uzun yazının konusu olacak özgünlükte.

Refah Yol hükümetinde SSK genel müdürlüğünden alınacağı sıra devreye Abdullah Bey’in girip durdurmasından…

2012'deki Cumhuriyet Bayramı'nda polis ablukasındaki Birinci Meclis binasına Kemal Bey’in barikatı yarmasına kadar Abdullah Gül’ün izlerini görüyoruz.

2018'de CHP’nin adayı Abdullah Gül’dü unutmayın.

Allah şifa versin… Temel Bey bana o günü şöyle anlatmıştı:

“Ben gittim Kemal Bey’e… Abdullah Bey’i düşünüyoruz dedim. Hiç duraksamadan tamam dedi.”

Sonra helikopter indi… Gül adaylıktan vazgeçti. Mecburen Muharrem İnce aday ilan edildi.

Yani Kemal Bey’in ideal cumhurbaşkanı profili olarak aklında Abdullah Gül hep vardır.

Abdullah Bey de CHP siyasetinde sanılanın aksine çok etkindir.

Maslak’ı aşındıran belediye başkan adaylarını o yıllarda çalıştığım CNN Türk ekranında söylemiştim.

Ama asıl ilginç olay İmamoğlu’nun aday belirlenmesindeki rolüydü.

Karadenizli ve muhafazakâr aday arayışında ilk düşünülen isim Prof. Muhammed Şahin’di.

Hatta Muhammed Hoca çalışmalara başlamıştı.

Abdullah Gül devreye girdi ve Muhammed Hoca’nın adaylığı askıya alındı.

Bu aday belirleme sürecinde Kemal Bey’le 2,5 saatlik görüşme yaptıklarını Hande Fırat bizim gece görüşünde duyurmuştu.

Yani…

Abdullah Bey, CHP siyasetinin kenarında değil tam ortasında…

"Akşener'in Gül ismine büyük rezervi yok gözüküyor"

Peki ya Meral Hanım…?

Son bir yıldır bu tarafa gül atıyor…

Bir TV programında Gül için…

“Kendisi benim arkadaşım, olumsuz bir düşüncem yok” demişti.

Kesmemiş olacak ki grup konuşmasında bir gül daha attı…

“Keşke Erdoğan’ın da Sayın Gül gibi yurt dışına gönderilip orada okuması sağlansaydı, bu olanları yaşamazdık” dedi.

Kimse bu örneğine bir anlam veremedi. Ama Akşener durduk yere Gül’ün ismini telaffuz etmişti.

Meral Hanım’ın da Gül ismine büyük bir rezervi yok gözüküyor.

Abdullah Gül’ün ismi masadan firesiz çıkabilir.

Ankara önümüzdeki günlerde bu ilginç senaryoyu konuşacaktır."

Gürkan Hacır'ın yazısının tamamı için tıklayın