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Çatıdan zorla indirip kapıyı üzerine kilitledi! Sonrası korkunç

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çatıdan zorla indirip kapıyı üzerine kilitledi! Sonrası korkunç

ADANA’dan son gelen haber korkunç! Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve  babasını bıçaklayarak öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen D.Ö. (22) evin çatısına çıktı. Evdeki babası Abdulkadir Özer (59), oğlunun intihar edeceğini düşünerek yanına gitti. Oğlunu zorla eve götüren baba Özer, kapıyı da kilitledi. Bu duruma sinirlenen D.Ö. babasına saldırınca ikili arasında kavga çıktı ve D.Ö arbede sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

Komşular ihbar etti

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, babayı kanlar içinde yerde, oğlunu ise baygın halde buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan D.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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