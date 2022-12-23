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Sağlık Bakanlığı duyurdu! O aşılar geri toplatılıyor

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O aşılar geri toplatılıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çocukluk çağında, yetişkin kişilerde ve yaralanma sonucu gebelere yapılan difteri tetanoz aşılarının 2. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çocukluk yıllarında, yetişkinlerde ve aynı zamanda yaralanma sonucu gebelere gerçekleştirilen difteri tetanoz aşılarının toplatılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gerçekleştirilen açıklamada, "Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. üretim tesisi ile ilgili Kurumumuzun ilgili birimleri ve bilimsel komisyonlarınca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde alınan karara istinaden “Tetadif 0,5 mL IM Enjeksiyonluk Süspansiyon” isimli ürünün halihazırda firma tarafından üretimi ve/veya dağıtımı yapılmış tüm serilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ne göre 2. Sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili paydaşlara duyurulmuştur. Tüm sağlık mesleği mensuplarına ve kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasındaki 'İkinci Sınıf' "Geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunlarının çıktığı veya muhtemel olduğu durumlar" olarak tanımlanıyor. 'B Seviyesi' ise "nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere kadar inilmesi" anlamına geliyor.

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