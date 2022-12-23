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İstanbul’da ekmeğe zam iddiası! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor işte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı

İstanbul’da ekmeğe zam iddiası! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor işte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı

İSTANBUL'da ekmeğe zam mı geliyor? Yeni yıl itibariyle zam yapılmasının gündemde olduğu iddia edildi. Buna göre son olarak Temmuz’da 4 TL olarak satılmaya başlanan ekmeğin İTO’ya bağlı fırınlarda 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde 5 TL olabileceği konuşuluyor.

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İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 5 TL'ye yükseltileceği iddia edildi.

Ekonomi Gazetesi’nin odaya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin kabul edildiği ifade edildi.

Böylece, konuşulan son zam sonrası 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 31,2 artacak.

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