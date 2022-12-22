Robot süpürge tuvaletteki kadını kayda aldı! Gizli çekilen görüntüler internete düştü

Bir teknoloji firmasına ait robot süpürgenin içinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı. Robot süpürgedeki o kamera, bir kadının tuvaletteki anlarını kayda aldı. Görüntülerin internete düşmesiyle açıklama yapan teknoloji firması, suçu yazılımcı firmaya attı... Evlerinde robot süpürge bulunan çok sayıda kullanıcı, ürünün güvenilirliğini sorgulamaya başladı.

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Dünyaca ünlü teknoloji firmasına ait robotun bir kadını evinde gizli şekilde görüntülemesi okuyanları şaşkına çevirdi. Robotun yeni çıkan serisinden alan kadın, temizli robotunun tuvalette durduğu sırada tuvalete girerek bir süre ihtiyacını giderdi.

Görüntüler Facebook'ta paylaşıldı firmaya tepki yağdı

Kadının tuvalette olduğu sırada kayıtta olduğu ortaya çıkan robot süpürge, kadını çıplak bir şekilde ihtiyacını giderdiğini anları kayda aldı. Sonrasında bu görüntüler Facebook'ta paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından firmaya tepki yağdı.

Üretici firma: Sorun yazılımdan kaynaklı

Öte yandan teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.

Peki bu skandal nasıl oldu?

MIT Technology Review'a göre söz konusu görüntüler 2020 yılına ait ve robot süpürgenin geliştirme versiyonları tarafından çekildi.

Scale AI isimli şirketin asıl görevi kendilerine gönderilen ses ve görüntü gibi verileri gruplandırarak hangilerinin yapay zekayı geliştirmek için kullanılacağını seçmekti.

Süpürgenin çektiği fotoğrafların robotun yeni versiyonlarında haritalama, odanın büyüklüğünü anlama gibi özelliklerin iyileştirilmesine yardımcı olması planlanıyordu ancak mahrem görüntüler bunun yerine FACEBOOK ve Discord'da paylaşıldı.

Sosyal medyaya düşen bir fotoğrafta, süpürgenin çektiği bir başka görüntüde yerde yatan küçük bir çocuk görülüyor.

Şirketin açıklaması tatmin etmedi!

Şirketin açıklamasına göre insanların evlerinde fotoğraflarını çeken geliştirme sürümü robot süpürgeler sadece şirket çalışanlarına dağıtılmıştı ve cihazların üzerinde 'Video kaydı devam ediyor' yazan yeşil, parlak bir uyarı vardı.

Bir başka deyişle süpürgeleri alan insanlar cihazların kayıt yaptığının farkındaydı ve buna izin vermişlerdi. Sosyal medya kullanıcıları şirketin açıklamasından tatmin olmuş gibi görünmüyor. Çok sayıda insan evlerinde kullandıkları teknolojik cihazların güvenilirliğini sorguladıklarını belirterek şirkete tepki gösterdi.

Üzerinde sensör ve kamera olan Robot Süpürge evin içinde dolaşırken fotoğraf çekip, video kaydı alabiliyor: