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Ev sahipleri aman dikkat! Kiracısına bunu yapan 1 yıllık kira tazminatı ödeyecek

Ev sahipleri aman dikkat! Kiracısına bunu yapan 1 yıllık kira tazminatı ödeyecek

Kiracı ve ev sahibi hakları yasalarla korunuyor. Yasalara uyulmadığı takdirde, farklı sebeplerden dolayı kiracının ve ev sahibinin birbirine dava açma hakkı bulunuyor. Öte yandan ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gereken bir nokta var. Bu noktaya dikkat edilmediğinde 1 yıllık kiranın peşin ödenmesi zorunluluğu doğuyor. İşte tüm ayrıntılar...

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Bilindiği üzere kira artış oranına, geçici olarak yüzde 25 üst sınır getirdi. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak kararla birlikte, kira sözleşmelerinde yapılacak en fazla zam oranı yüzde 25 oldu. Ev sahibi ve kiracının, kira hakkında uzlaşılamaması durumunda atacakları adım oldukça önemlidir. Aksi takdirde ev sahibi, 1 yıllık kirayı kiracıya peşin ödemek sorunda kalır. İşte ayrıntılar...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için gerekçesi olması gerekiyor. Ev sahibi, evi kendisi kullanmak ister ya da oğluna, kızına, annesine, babasına vermek isterse kiracıyı evden çıkarabilir. Ancak kiracıyı tahliye edebilmek için bu durumu belgelemelidir.

Öte yandan bu sebepler yüzünden kiracıyı evden çıkaran bir ev sahibi, aynı evi 3 yıl boyunca başkasına kiralayamaz. Eğer kiralarsa, kiracıya bir yıllık kira bedelini (tazminat) ödemek zorunda kalır.

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