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İktidarın B planı! Kübra Par 'bu olasılığı güçlü görüyorum' dedi hükümetin planını duyurdu

İktidarın B planı! Kübra Par 'bu olasılığı güçlü görüyorum' dedi hükümetin planını duyurdu

Habertürk yazarı Kübra Par, hükümetin mayıs ayındaki olası seçimden önce nisan ayında asgari ücrete zam yapabileceğini yazdı.

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Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu ama tartışmalar bitmedi. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız'' açıklaması dikkat çekti.

İşte bu sözler seçim öncesi B planının işareti olarak okundu. Habertürk yazarı Kübra Par, "İktidarın seçim öncesi B Planı" başlıklı yazısında bu senaryonun ayrıntılarını paylaştı:

"Seçmeni memnun ederek sandığa gidebilirler"

"Eğer ki seçim, zamanında yani mayıs sonu haziran başı gibi planlanır ve iktidar kazanma ihtimalini riskli görürse nisan ayında yeni bir zam daha yapabilir. Seçim öncesinde enflasyonun baz etkisiyle yüzde 50’ler seviyesine gerilemesi bekleniyor.

“Bakın enflasyonu düşürdük, daha da düşüreceğiz” diyecekleri kesin. Tam da o dönemde yeni bir ara zam ile seçmeni memnun ederek sandığa gidebilirler.

Açıkçası ben bu olasılığı çok güçlü görüyorum. 9 bin üzerine çıksalardı, hazirana kadar psikolojik ve maddi etkisi azalacaktı. Şimdi orta seviye bir zam yapıp tam seçim öncesi cila atmayı tercih edebilirler."

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