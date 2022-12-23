Bedelli askerlik fiyatı belli oldu! 105 bin TL ödeyen bedelli askerlik yapacak

Asgari ücrete gelen zam her şeyin fiyatını uçurdu. Her 6 aylık periyotlar halinde memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı da belli oldu. HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, bedelli askerlik ücretinin 105 bin liranın üzerine çıkacağını yazdı. Bedelli askerlik şu anda 80 bin TL...

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2023 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından her 6 aylık periyotlar halinde memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı da belli oldu. Bedelli askerlik ücreti 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 80.064,72 TL olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak kararlaştırıldığını duyurdu.. Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretlerinin açıklanması beklenirken HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, konuyu köşesine taşıdı.

Asteğmen maaşına endekslendi...

Aydemir, asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklandığını hatırlatarak, "Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti altı asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak…" dedi.

Bedeli askerlik için de kura çekilecek

Aydemir, müracaat sayıları hakkında da, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelli müracaatları bir hayli düşmüştü, ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisi müracaatları artırdı. Şu anda birliklerin eğitim kapasitesi 120 ile 140 bin arasında ancak müracaatın bunun çok çok üstünde olması bekleniyor. Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak" ifadesini kullandı.