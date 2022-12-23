BIST 5.436
DOLAR 18,69
EURO 19,82
ALTIN 1.079,93
HABER /  GÜNCEL

Bedelli askerlik fiyatı belli oldu! 105 bin TL ödeyen bedelli askerlik yapacak

Bedelli askerlik fiyatı belli oldu! 105 bin TL ödeyen bedelli askerlik yapacak

Asgari ücrete gelen zam her şeyin fiyatını uçurdu. Her 6 aylık periyotlar halinde memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı da belli oldu. HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, bedelli askerlik ücretinin 105 bin liranın üzerine çıkacağını yazdı. Bedelli askerlik şu anda 80 bin TL...

Abone ol

2023 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından her 6 aylık periyotlar halinde memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı da belli oldu. Bedelli askerlik ücreti 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 80.064,72 TL olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak kararlaştırıldığını duyurdu.. Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretlerinin açıklanması beklenirken HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, konuyu köşesine taşıdı.

Asteğmen maaşına endekslendi...

Aydemir, asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklandığını hatırlatarak, "Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti altı asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak…" dedi.

Bedeli askerlik için de kura çekilecek

Aydemir, müracaat sayıları hakkında da, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelli müracaatları bir hayli düşmüştü, ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisi müracaatları artırdı. Şu anda birliklerin eğitim kapasitesi 120 ile 140 bin arasında ancak müracaatın bunun çok çok üstünde olması bekleniyor. Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin motorin fiyatları indirim gitti dün gece zam bindi! 23 Aralık 2022 litre fiyatı
Benzin motorin fiyatları indirim gitti dün gece zam bindi! 23 Aralık 2022 litre fiyatı
Eğlence merkezinde çalışanlarla müşteriler birbirine girdi!
Eğlence merkezinde çalışanlarla müşteriler birbirine girdi!
Zaman gazetesini çöpe attılar 10 yıldır süren davada Yargıtay'dan şoke eden karar
Zaman gazetesini çöpe attılar 10 yıldır süren davada Yargıtay'dan şoke eden karar
Robot süpürge tuvaletteki kadını kayda aldı! Gizli çekilen görüntüler internete düştü
Robot süpürge tuvaletteki kadını kayda aldı! Gizli çekilen görüntüler internete düştü
Kan donduran cinayet itirafı! "Sabaha kadar el arabasında beklettim, sobaya atıp yaktım"
Kan donduran cinayet itirafı! "Sabaha kadar el arabasında beklettim, sobaya atıp yaktım"
Şimdi gözler özel sektörde peki yüzde 55'lik zam yapılacak mı?
Şimdi gözler özel sektörde peki yüzde 55'lik zam yapılacak mı?
Sağlık Bakanlığı duyurdu! O aşılar geri toplatılıyor
Sağlık Bakanlığı duyurdu! O aşılar geri toplatılıyor
İstanbul’da ekmeğe zam iddiası! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor işte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı
İstanbul’da ekmeğe zam iddiası! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor işte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı
İsmail Saymaz'dan Beştepe Kulisi! Bir gün önce Ekrem İmamoğlu zirvesi yapıldı
İsmail Saymaz'dan Beştepe Kulisi! Bir gün önce Ekrem İmamoğlu zirvesi yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 bin 200 Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 bin 200 Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alacak
Çatıdan zorla indirip kapıyı üzerine kilitledi! Sonrası korkunç
Çatıdan zorla indirip kapıyı üzerine kilitledi! Sonrası korkunç
Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alındı