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Eğlence merkezinde çalışanlarla müşteriler birbirine girdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eğlence merkezinde çalışanlarla müşteriler birbirine girdi!

MALATYA’da bir eğlence merkezinde çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

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Olay, 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir eğlence merkezinde alkol alan E. K., İ .S ., Y.K. ile çalışanlar U.U. ve M.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda, E.K. karın boşluğuna, Y.K. kasık kısmına aldığı bıçak darbeleriyle İ.S. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede tedavi altına alındı.



Sabah saatlerinde eğlence merkezine çilingir yardımıyla giren polis ekipleri işyerinde incelemelerde bulunurken, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen U.U. ile M.U. ‘yu gözaltına aldı.

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