Benzin motorin fiyatları indirim gitti dün gece zam bindi! 23 Aralık 2022 litre fiyatı

Petrol fiyatlarındaki artış anında pompaya yansıdı. Geçen hafta yapılan indirim uçtu gitti. Benzine 67 kuruş zam yapıldı... Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Dün 80 dolara kadar inen petrol fiyatları bugün yeniden yükselişte. Bu da motorin ve benzine indirim ihtimalini yok etti. İşte 23 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Abone ol

Benzin ve motorin fiyatlarında son olarak 20 Aralık tarihinde uygulanan çifte indirim uçtu gitti. Petrol fiyatlarındaki yaşanan artışının ardından benzin fiyatlarına zam yapıldı. 23 Aralık 2022 cuma günü itibariyle benzinin litre fiyatı 67 kuruş zamla 18,62 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 22,07 TL'de kaldı.

Benzin ve motorin indirimi gitti

Petrol fiyatları 80 doların altına inince 20 Aralık Salı günü benzin ve motorine indirim gelmişti. Benzinde 61 kuruş, motorin fiyatlarında ise 77 kuruş indirim yapılmıştı. Dün geceki zamla benzindeki indirim sıfırlandı. Motorin fiyatlarına henüz zam yapılmadı.

Benzin motorin fiyatları 23 Aralık 2022

İstanbul bir litre benzin fiyatı: 18.62 TL

İstanbul motorin fiyatı 22.01 TL

İstanbul LPG litre fiyatı 10,51 T

Ocak 2022'de benzin ve motorin kaç liraydı?

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana bakıldığında benzinde yüzde 44,2; motorinde ise yüzde 73 zam yaşandı.

Petrol fiyatları bugün kaç dolarda indirim gelir mi?

Dün 83,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 artarak 82,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,16 dolardan alıcı buldu.Brent petrolde teknik olarak 82,61 ile 83,07 dolar aralığının direnç, 81,90 ile 81,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları neden yükseldi?

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı etkili oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulanmasına destek olan ülkelere satışları durdurarak karşılık verebileceğini ve 2023'ün başlarında petrol üretimini yüzde 5 ila 7 arasında azaltabileceğini açıkladı. Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Petrol fiyatlarını baskılayan fırtına

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de fırtına nedeniyle son iki günde pek çok uçuşun iptal edilmesi ve bunun ülkedeki en yoğun tatil sezonuna denk gelmesi talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Ancak ülke genelindeki sert kış koşullarının ısınmada yakıt talebini artıracağı belirtiliyor. Ulusal Hava Durumu İdaresinden yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelen dondurucu rüzgarların ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, ABD genelinde 100 milyondan fazla insanın on yıllardır görülmemiş kış şartlarıyla karşı karşıya kalabileceği ve Noel tatili için hafta sonu yoğunlaşacak seyahatlerde kaos yaşanabileceği vurgulandı.