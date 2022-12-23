Sivas'ta 4 gündür komandolar onu arıyordu! Kayıp kadının akıbeti içleri acıttı

SİVAS'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Fatma Fidan'ın cansız bedenine kırsal alanda ulaşıldı. Alzheimer hastası olan 75 yaşındaki talihsiz kadının donarak öldüğü tespit edildi.

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Ulaş'ta dört gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Fidan (75) dört gündür ilçe kırsalında aranıyordu.

AFAD, polis ekipleri, Sivas Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve vatandaşlar tarafından, zorlu şartlarda sürdürülen arama çalışmaları neticesinde yaşlı kadın bugün Karlıtepe mevkiinde AFAD ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

5 kilometre uzakta bulundu

Yaşlı kadının cesedine kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Fidan’ın ilçeden uzaklaşarak kırsalda kaybolduğu ve donarak öldüğü tahmin ediliyor.

Fidan’ın kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

Son görüntüleri ortaya çıkmıştı

Yaşlı kadın kaybolmadan önce ilçe merkezinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından son kez görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kadının elinde bastonla yürüdüğü görüldü.

Bu görüntüler kaybolmasından önce Fidan'a ait kaydedilen son görüntüler oldu.