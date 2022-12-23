Şule Çet davasında Yargıtay kararını verdi!
ANKARA'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili davada son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay, sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası ile sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
Yargıtay, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet'in, Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından dava açılmıştı.
Şule Çet’in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar, 2020'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.