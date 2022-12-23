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İtalyan devi peşine düştü! Altay Bayındır'ın transfer için tek bir şartı var

İtalyan devi peşine düştü! Altay Bayındır'ın transfer için tek bir şartı var

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Altay Bayındır'ın İtalyan devi Inter ile görüştüğü ileri sürüldü. Öte yandan Sarı-Lacivertli yönetim yıldız ismi takımda tutmaya çalışırken Bayındır'ın Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu aktarıldı. İşte flaş transfer iddiasında detaylar...

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Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a Avrupa'dan dev bir talip var.

Sarı-lacivertli ekipteki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır için İtalyan devi Inter devrede.

Sporx'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşmaya varamayan Altay Bayındır, kulübüyle yeni mukavele yapmaması halinde Ocak ayından itibaren diğer kulüplerle transfer görüşmesi yapabilecek. Altay yeni kontrat imzalamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.

Altay Bayındır ile ilgilenen Inter'in listesinde başka adaylar da var. Bournemouth forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Neto ile Mönchengladbach'ın 34 yaşındaki kalecisi Yann Sommer de Inter'in listesinde.

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