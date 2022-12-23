Altın fiyatları durmuyor! 2023'te de durum değişmeyecek uzmanı bakın ne söylüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.075 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne (23 Aralık 2022) yükselişle başlamasının ardından 1.080 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor.

Dünü 1.792 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı bugün 1.798 dolardan işlem görüyor.

Mehmet Ali Yıldırımtürk, Posta gazetesine yaptığı değerlendirmede, 2023 yılında altında yükselişin süreceğine dikkat çekti. Yıldırımtürk, "Altın fiyatlarının kısa sürede 1850 dolar seviyelerini göreceğini düşünüyorum.2023’ün altın için yükselen bir trend olacağı kanaatindeyim. Vatandaş elindeki paranın değerini korumak için altın alıyor. akın zamanda 1150 daha sonra da 1250 TL seviyelerini göreceğini bekliyorum. " dedi.