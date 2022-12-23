Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe....

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu kura çekimi yapıldı. Kurada Galatasaray, Corendon Alanyaspor’la, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’la, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile, Trabzonspor da Ümraniyespor'la eşleşti.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre, 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak. Öte yandan bu turdan itibaren VAR sistemi de uygulanmaya başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler şöyle:

Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Konyaspor

DG Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor - Trabzonspor

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

FTA Antalyaspor - Kayserispor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü - Beşiktaş