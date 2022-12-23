Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe....
Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu kura çekimi yapıldı. Kurada Galatasaray, Corendon Alanyaspor’la, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’la, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile, Trabzonspor da Ümraniyespor'la eşleşti.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre, 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak. Öte yandan bu turdan itibaren VAR sistemi de uygulanmaya başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler şöyle:
Corendon Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep FK - Konyaspor
DG Sivasspor - Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor - Trabzonspor
Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
FTA Antalyaspor - Kayserispor
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü - Beşiktaş