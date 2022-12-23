Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun 'iç işlerine karışma' sözlerine yanıt

İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Başka partinin iç işine karışmamalı" sözlerine "Böyle bir durum yok. Benim söylediğim adaylık tespiti, o tespit konusunda herkes hür ve bağımsız" yanıtını verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret teklifleri ile ilgili olarak yaptığı “Bizim sırtımızda 85 milyonun taşındığı bir küfe var” açıklamasına yanıt verdi: Küfe vatandaşın sırtında, Sayın Erdoğan beceremiyorsa gitsin"

Akşener şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küfe sözleri

-Küfe vatandaşın sırtında. Küfe 10 yaşındaki kızına meyve toplayan, plastik ve karton toplayarak evini geçindirmeye çalışan babanın sırtında. Beceremiyorsa gitsin.

-Bunu çözmek sizin göreviniz. Varsa bir küfe, kendiniz aldınız. Sizin sırtınızdaki küfenin içi boş. Lüks hayat var. 13 tane uçak var. 500 milyon dolarlık uçak var. 2 tanesi neyinize yetmedi.

“Teselli için sarıldım”

-Millet iradesine çak yapıldı. Biz birbirimize çak yapmadık. Dünün mağduru, bugünün vesayetçisi yine Saraçhane’de suratımıza çak yaptı.Orada çakmak olmaz, orada teselli olur. Benim Sayın Ekrem ve Dilek İmamoğlu’na sarılmamın nedeni budur.

-16 milyon İstanbullu’nun bugün seçilmiş belediye başkanına, yani milli iradeye uzatılan bir el var. Ama bu milli iradeye el uzatma, çökme hadisesinin karşılığı olarak 85 milyon da senin yanında dedi.

-İstanbul’a özel değil, Türkiye’nin milli iradesine çöküldü, bunu ifade ettim. Dünün vesayetçileri, Sayın Erdoğan’a bunu yaptı. Erdoğan’a yapılan bu haksızlığın karşısında durmuş bir kişiyim. Şiirin suç olmadığını bağıra bağıra söyledik.

-Bize tazminat davaları açıldı. Bu bir dayanışma hadisesi. Yanlışın karşısında bedel ödemeyi göze alma hadisesi.

“Telefonu kapalıydı”

-Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış.

-Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim.

-Bakanımsı troller var ya ama benim üzerime vurulması problem değil asıl burada Erdoğan gitti gümbürtüye. Ama bunu üzerinden bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dendi. Sonra siyasi saygısızlık haline döndü.

"Burada içişlerine karışmak yok"

-Sayın Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle yaptığı toplantıda sorulan soru aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na söylediğim ve kamuoyu ile paylaştığım bir söz. Sayın Kılıçdaroğlu da içişlerine karışmakla ilgili bir söz söyledi.

-Burada içişlerine karışmak yok. 6'lı masa toplandı ve Cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı.

-Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız.