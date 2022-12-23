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Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı o görüntü için bakın ne dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı o görüntü için bakın ne dedi

Türk lirasını klozete attığı gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenilen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, “Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı” dedi.

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'Mika Can Raun' lakabıyla tanınan Mikail Can Kurnaz isimli sosyal medya fenomeninin 100 TL'yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.

Olayın ardından gözaltında altına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mikail Can Kurnaz hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya, Mika Can Raun ve avukatı katıldı.

“Hiçbir şey düşünmeden yaptım”

Sanık savunmasında, “Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı. Bu amaçla sosyal medyada da bir paylaşım yapmadım. İddiaya konu olayın yanlış anlaşıldığını anlayınca hemen videoyu kaldırdım ve olaya ilişkin açıklama yaptım. Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik herhangi bir kastım da olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur. Daha öncesinde de benimkinden daha farklı açık ve net parayı aşağılayan paylaşımlar yapılmıştı ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verilmedi. Dava da açılmadı. Öncelikle beraatımı aksi halde hakkımda lehe olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

Mahkeme sanık hakkındaki adli kontrol kararını kaldırarak, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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