FETÖ'cü Mustafa Özcan ile eski MİT'çi Altaylı arasında şok Hablemitoğlu diyalogları

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede eski MİT'çi Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar'ın ifadeleri yer aldı. FETÖ'nün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan, Altaylı'ya "Bu adam hizmet hareketine zarar veriyor, zarar vermeye de devam edecek. Bu işi halletmemiz lazım" diyor. Yazar Tolga Şardan, iddianamenin ayrıntılarını yazdı.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yargılama, terör dosyalarının görüldüğü ihtisas mahkemesinde yapılacak.

İddianamede, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamenin öne çıkanları ve Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar'ın ifadelerini T24 yazarı Tolga Şardan, yazısında paylaştı:

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Afşar, polisteki ifadesinde bakın neler anlatmış:

"(...) Enver Altaylı'nın yanında 23 - 24 yıldır şoförü olarak maaşlı yanında çalıştım. Aydın Köstem'i Avrasya Vakfı'na gelip gitmesinden dolayı tanıyorum. Daha sonra vakıf kapandıktan sonra birçok sefer Enver Altaylı ile görüşmesi olmuştur.

Mustafa Özcan'ı (FETÖ'nün yönetim kademesinde yer alan ve halen firarda. Y.N.) Enver Altaylı'nın yanında tanıdım. Kendisi ile bire bir görüşmem olmamıştır. Enver Altaylı, Mustafa Özcan ile ilgili olarak kendisinin imam olduğunu, Fetullah Gülen hareketi içerisinde yıllardır tanıdığını ve önemli şahsiyet olduğunu söylerdi.

Levent Göktaş'ı Köroğlu'nda (Ankara'nın şehir merkezinde bir semt. Y.N.) bulunan açık adresini bilmediğim ofisine Enver Altaylı'yı götürmemden dolayı biliyorum. Kendisi ile bire bir görüşmem olmamıştır. (...)"

Altaylı ile Özcan'ın yakınlığı

Afşar, ifadesinde Altaylı ile Özcan'ın ayda birkaç kez görüştüklerini açıklarken, şunları söyledi:

"(...) Mustafa Özcan ile Enver Altaylı arasında ayda birkaç sefer görüşmeler olurdu. Enver Altaylı, Mustafa Özcan'la buluşacağı zaman Mehmet isimli şahıs, telefonla arayarak geleceğini bildirmemi söylerdi. Bu aramaların birçoğunda bire bir Mehmet isimli şahısla konuştum. Mehmet isimli şahıs da Mustafa Özcan'ın geleceği zaman beni arıyordu.

Bu konuşmaların içeriği, genellikle Enver Altaylı'nın randevusu için aramalar olmuştur. Kendi şahsi bir görüşmem olmamıştır. İstanbul'da bulunan Sema Hastanesi'nde Enver Altaylı'nın tanıdıklarının tedavileri için Enver Altaylı'nın talimatı doğrultusunda Mehmet isimli şahsı aradım ve Sema Hastanesi'ne gittim.

Enver Altaylı ve Mustafa Özcan bire bir görüşürlerdi. Ben sadece Enver Altaylı'nın ikametinde yapılan buluşmalarda çay ve ikram hizmetlerinde yanlarına girerdim. İstanbul'a Enver Altaylı ile gittiğimizde Mustafa Özcan'la Sema Hastanesi'nde görüşürdü. Birkaç seferde İstanbul'da Kaynak Holding içerisinde görüşmeleri oldu."

Kapı aralığından duyulan konuşma

"Mustafa Özcan yine Ankara'ya geldi. Benimle Mehmet isimli kişi aynı şekilde iletişim kurdu. Bu defa Mustafa Özcan direkt Enver Altaylı'nın Turan Güneş Bulvarı'ndaki ikametine gelmişti. Mehmet isimli kişi yine dışarıda araçta bekledi. Evde; ben, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı dışında kimse yoktu.

Mustafa Özcan ve Enver Altaylı evin mutfak kısmında oturuyorlardı. Kapı aralık şeklinde açıktı. Ben bir ara mutfağa girmek isterken aralarında geçen bir konuşmaya şahit oldum. Mutfak dışından bunu dinledim. Bu konuşmada Mustafa Özcan, Enver Altaylı'ya hitaben 'Bu Necip ile ilgili Halil Şıvgın'la meseleyi konuştuk ancak halledemedik. Bu adam hizmet hareketine zarar veriyor, zarar vermeye de devam edecek. Bu işi halletmemiz lazım, sizin yardımınızı istiyorum' diyordu.

Enver Altaylı da Mustafa Özcan'a 'Haklısınız hocam, nasıl yardımcı olalım' şeklinde cevap veriyordu. Devamında Enver Altaylı, Mustafa Özcan'a 'Cezaevinde bir arkadaşımız var, çıkmasına 1 - 1,5 yıl var. Ona hallettirebiliriz, isterseniz biraz bekleyelim.' şeklinde konuşuyordu.

'1 - 1,5 yıl çok geç olur Enver abi'

Mustafa Özcan'ın da Enver Altaylı'ya '1 - 1,5 yıl çok geç olur Enver abi' diye karşılık verdiğini hatırlıyorum. Sonrasında Enver Altaylı, Mustafa Özcan'a 'Ben bir Almanya'ya gideyim, bu meseleyi Serhat ile görüşeyim. Dönüşte sizi arayacağım' dedi. Sonrasında da yemek siparişi verildiği için mutfağa girmek zorunda kaldım. Ben mutfağa girdikten sonra aralarındaki bu konuşma kesildi. Bir süre sonra yemeklerini yediler, o sırada ben de mutfakta idim. Burada havadan sudan konulardan konuştular. Bir süre sonra Mustafa Özcan vedalaşarak evden ayrıldı. (...)"

Altaylı, Almanya'ya gitti

Afşar, anlatımlarına devam ediyor:

"(...) Kapıda vedalaşma sırasında Enver Altaylı, Mustafa Özcan'a hitaben 'hocam ben o dediğiniz seyahati yapacağım' diyordu. Yaklaşık 3 - 4 gün kadar sonra Enver Altaylı tek başına Almanya'ya gitti. O tarihte ben kendisini Esenboğa Havaalanı'na bıraktım. Takriben 5 gün kadar sonra Türkiye'ye geldi. Esenboğa Havaalanı'ndan kendisini ben aldım. Valizlerini eve çıkarttım. Evde iken telefonla Mustafa Özcan'la konuştuğunu değerlendiriyordum. Telefonda karşıdakine 'hocam, ben Almanya'ya gittim, geldim. Malum konuyla ilgili Serhat ile görüştüm. Serhat bize yardımcı olamayacak, bilginiz olsun' dedi. Bu şekilde telefonu kapattığını hatırlıyorum. (...)"

Siemens'in Altaylı'ya verdiği özel telefon

Afşar'ın ifadesinde adı gündeme gelen "Serhat" isimli kişi aslında kamuoyuna yabancı değil.

Bir dönem Tercüman gazetesinin sahibi olan Kemal Ilıcak'ın yeğeni. Uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor. Enver Altaylı ile yakınlığı iddianamede var. Hablemitoğlu iddianamesinde onuncu sıradaki şüpheli.

Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ifadesinde patronu ile Ilıcak arasındaki bağlantıları şu şekilde değerlendirdi:

"(...) 2002'de Enver Altaylı ile Serhat Ilıcak, Siemens şirketi ile bir iş yapıyorlardı. Bu iş ilişkisinden doğan samimiyetten ötürü Siemens şirketi özel bir telefonu Enver Altaylı'ya vermişti. Aynı şekilde Serhat Ilıcak'a da bir telefon verilmişti. O tarihte bu iki telefon arasında eşleştirme yapılarak dinlemelere karşı korunduğunu biliyordum.

Enver Altaylı, Mustafa Özcan'la yaptığı son görüşmeden birkaç gün sonra bu Siemens telefon üzerinde Almanya'yı Serhat Ilıcak'ı aramıştı. Görüşme sırasında Enver Altaylı'nın bulunduğu odanın kapısı açıktı, ben konuşulanları duyuyordum. Telefonda Enver Altaylı, Serhat Ilıcak'a 'Serhatcığım ben Levent Göktaş ile görüştüm, biz mutabık kaldık. Siz çalışmalarınıza başlayın. Bir sıkıntı vesaire bir şey olursa beni arayabilirsin' diyordu.

Enver Altaylı ile Serhat Ilıcak arasında sıkı bir ilişki vardır. Günde 3-4 defa görüşürlerdi. Enver Altaylı'nın, 12 Eylül 1980'den bu yana Serhat Ilıcak ile tanıştığını biliyorum. Serhat Ilıcak için 'Bu benim ruhumu satın aldı. Dünyadaki birkaç dostumdan biri Serhat'tır' derdi. Serhat Ilıcak'ın o tarihlerde matbaaları vardı. Bir ara Tercüman Gazetesi'ni çıkarıyordu. Ekonomik durumunun iyi olduğunu biliyorum." (...)

Savcılığın, Altaylı'nın şoförü Afşar'ın verdiği ifade sonrasındaki yorumu iddianamede yer aldı:

"(...) Nizamettin Afşar, olay tarihinde Enver Altaylı'nın çok yakınında bir konumunda, onun şoförü olarak, bazen evi içerisinde şahsi hizmetlerinde bulunan birisidir. Mustafa Özcan'ın olay tarihinde Enver Altaylı ile direk irtibatlanmamaya özen gösterdiği, çoğu zaman Nizamettin Afşar'ı aramak suretiyle, bazı zamanlarda ise olay tarihinde şoförü olan Memiş Aytekin üzerinden Nizamettin Afşar ile irtibatlanarak Necip Hablemitoğlu konusunda Enver Altaylı ile görüşmeler gerçekleştirdiği, bir araya geldiği, Enver Altaylı'nın ise, Mustafa Levent Göktaş ile bu amaçla bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. (...)"

Telefon irtibatlarından çıkan tablo

Savcılık iddianamesinde, Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü döneme ait telefon kayıtlarının analizleri mevcut.

Soruşturma çerçevesinde MİT Başkanlığı'ndan özel bir rapor hazırlandı. Ek klasörlerde bulunan bu raporun önemli olan bölümünü yazıya aldım.

Raporda, Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Nizamettin Afşar ve Mustafa Özcan arasındaki telefon irtibatı şöyle:

"05/11/2002'de saat 08.51 - 09.08 arasında Aydın Köstem'in 903124670724 numaralı sabit hat üzerinden önce Enver Altaylı'nın kullanıcısı olduğu 905326565753 numaralı GSM hattını daha sonra Levent Göktaş'ın kullanıcısı olduğu 905355724652 numaralı GSM hattını aradığı hususları belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Levent Göktaş ile Enver Altaylı arasında birebir iltisak görünmemesine özen gösterdikleri, 04/11/2002 tarihinde BELPA tesisleri civarındaki bölgede Enver Altaylı, Nizamettin Afşar ve Mustafa Özcan'ın beraber saat 15.00 - 16.00 sularında sinyal verdikleri, anılanların Aydın Köstem aracılığıyla bir araya geldikleri, toplantıya katılmadığı değerlendirilen Aydın Köstem aracılığıyla ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurmalarının, ayrıca Enver Altaylı'nın toplantıya gitmeden önce Mustafa Özcan ile iltisaklanmasının dikkati çekici olduğu değerlendirilmektedir. (...)"