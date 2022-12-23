8 bin 500 TL asgari ücretle neler yapılır: ABD'ye tatile gidilir ama kira ödenmez...

Asgari ücret 2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak açıklandı. İktidar kanadından "Dolar bazında en yüksek asgari ücret" yorumları geldi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da o açıklamalara gönderme yapıp, " Asgari ücretli, ABD’ye tatile gitmeyi planlıyorsa artış ona iyi gelecek; et, süt, yağ alıp kira ödüyorsa durumu geçen senekinden kötü olacak!" yorumu yaptı...

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Asgari ücret açıklandı tartışmalar sürüyor. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, net 8 bin 506 lira olarak açılanan asgari ücret için ,"Bugün gelinen noktada ise, en güvenilmez enflasyon oranının bile 10 puan altında bir zam. Resmi enflasyondan daha aşağıda kalan bir ücret artışı. Oran tüm zamanların rekoru ama yine de kimse memnun değil" yorumunu yaptı.

Evet dolar bazında en yüksek asgari ücret

İktidar kanadından, “dolar bazında en yüksek asgari ücret” yorumları geldiğini belirten Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Doğru mu? Elhak doğru… Dolar yiyip, dolar içiyorsanız, marketlerde fiyatlar dolar ise doğru. Ama 1 yıldır baskılanan dolar hiç artmadığı ama fiyatlar dolardan bağımsız olarak arttığı için alım gücüne hiçbir katkısı yok bu dolar bazındaki asgari ücret artışının...

Bir yılda dolarda artış neredeyse yüzde sıfır!

1 yıl önce Aralık’ın bugünlerinde dolar 18,162 kuruştu, artış neredeyse 0. Tüketici fiyatları ise yüzde 100’ün üzerinde artmış. İstanbul Ticaret Odası geçinme endeksine göre bile artış yüzde 105.

Yani bugün 455 dolara yükselen asgari ücret, satın alma gücü açısından geçen yılın 225 doları ile eşdeğer.

ABD'ye tatile gitmek isteyene iyi gelir ama..

Yani bir asgari ücretli, aldığı maaş ile ABD’ye tatile falan gitmeyi planlıyor ise, bu artış ona iyi gelecektir. Yok eğer et, süt, pirinç, un, şeker, yağ almayı planlıyor, kira ödüyor ve elektrik kullanıyorsa durumu geçen senekinden kötü olacaktır.

Hele hele marketlerin dün itibarıyla fiyat etiketlerini değiştirip, fiyatları arttırmaya başladığı haberleri doğru ise çok kötü olacaktır. İşin özü şudur.

Ekonomi sadece ekonomi değildir

Ekonomi, sadece ekonomi değildir. Ekonomi; siyasettir, hukuktur, adalettir, insan haklarıdır, özgürlüklerdir, nereye gitmek istediğinizdir.

2007’de AB yolundaki Türkiye’de yüzde 5,9’luk asgari ücret artışının sağladığı satın alma gücünün, bugünün yüzde 74’lük artışından fazla satın alma gücü sağlamış olmasının nedeni budur.

Makam arabasını değil, hukuku Avrupa’dan ithal etmek daha doğru olur. Müteahhitlerin itibarı otomobille artabilir ama devletin itibarı hukukla artar.