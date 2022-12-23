Bakan Kurum'dan sıfır atık mesajı: Adımlar atmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni öncesinde konuştu. Bakan Kurum "Biz koyduğumuz vizyonla birlikte 2053'te de sıfır emisyon hedefini yakalayacağız" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Türkiye'nin bu zamana kadar yapmış olduğu en büyük çevre hareketidir. Proje bugün yerelden tüm dünyaya yayılmış durumda. Sıfır atık bizim için kıymetli. Çünkü yaşam kültürü olmak zorunda. Biz bunu söylüyoruz. Her projemizde de sıfır atık altında yürütüyoruz."

Kurum "Emine Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonu kendisi de sahiplenerek her projede yanımızda oluyorlar, olmayı sürdürüyorlar. Sıfır atık maviyle kıyılarımızı, denizlerimizi göllerimizi koruyoruz. 81 ilimizde Millet Bahçeli projelerini yapıyoruz. 174 milyon m2 ye ulaştık. Atıklarımızı ayrıştırıyoruz, yağmur sularını kullanıyoruz. Orta dünyamızı, ülkemizi korumak adına önemli adımlar atıyoruz" ifadesini kullandı.

"370 ton atık okyanuslara karıştı"

Bakan Kurum "5 bin 900 ton plastik atık oluştu. 370 ton atık okyanuslara karıştı. Yediğimiz balıklarla birlikte plastikleri de yiyoruz. 20 DENİZ kuşu, 20 deniz kaplumbağası öldü. 77 hektarlık orman alanı yandı kül oldu. Yine atık gıdalar var. Birçok dünya ülkesi bugün açılıkla mücadele ediyor. Son 10 dakikada 25 bin ton Yemek çöpe atıldı. O yüzden hemen şimdi acilen geleceğimize iyi bir nesil bırakmak için bu mücadeleyi kararlı atmak zorundayız. Sıfır atık çok önemli. Bu mücadele uluslararası hale geldi" dedi.

"Biz Sıfır Atık projesini siyaset üstünü görüyoruz"

2053'te sıfır emisyonun yakalanacağını belirten Bakan Kurum "Biz Sıfır Atık projesini siyaset üstünü görüyoruz. 85 milyonun hep birlikte ele ele vererek, dünyamıza, ülkemize sahip çıkacağımız adımları atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılını milletimize armağan ettiler. Aynı zamanda da Sıfır atığın yüzyılı olacak. Aslında bu planlamaların en somut örneği budur. Artık bu iradenin dışında bir zorunluluk haline geldi. Biz koyduğumuz vizyonla birlikte 2053'te de sıfır emisyon hedefini yakalayacağız" değerlendirmesinde bulundu.