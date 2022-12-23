Putin ilk kez 'özel askeri operasyon' yerine 'savaş' ifadesini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmalardan bahsederken ilk kez Moskova tarafından kullanılan “özel askeri operasyon” nitelendirmesi yerine “savaş” kelimesini kullandı. CNN International’a konuşan ABD'li bir yetkili, Putin'in ‘savaş’ ifadesini kullanmasının muhtemelen kasıtlı olmadığını, dil sürçmesi olabileceğini söyledi.

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Rusya Devlet Konseyi toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantı ardından basın toplantısı düzenledi.

Putin, Ukrayna işgali için Kremlin tarafından kullanılan “özel askeri operasyon” nitelendirmesi yerine ‘savaş’ kelimesini kullandı. Bu Rus liderin savaş ifadesini kullanmasının bilinen ilk örneği.

Moskova’da açıklamalarda bulunan Putin, ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilecek olan Patriot hava savunma sistemlerinin savaşın uzamasına yol açacağını ifade ederek, “Amacımız askeri çatışmanın çarkını döndürmek değil aksine bu savaşı bitirmek” dedi.

Rusya'da Mart ayından bu yana Ukrayna işgali için, işgal ya da savaş gibi kelimeler kullanmak yasak. Bunun yerine 'özel askeri operasyon' ifadesi kullanılıyor.

CNN International’a konuşan ABD'li bir yetkili, Putin'in ‘savaş’ ifadesini kullanmasının kasıtlı olmadığını ve muhtemelen bir dil sürçmesi olduğunu söyledi.

ABD'nin, Ukrayna'ya ek silah desteğinin yanı sıra Patriot hava savunma sistemleri gönderme kararını değerlendiren Putin, "Bize karşı çıkanlar, bu silahın sözüm ona bir savunma silahı olduğu kanısındalar. Bu sadece ihtilafın uzamasıdır. Hepsi bu" dedi.

"Sürekli sabrettik, bir takım barış anlaşmaların olacağını umduk"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun gerekçeleriyle ilgili konuşan Putin, "Sürekli sabrettik, bir takım barış anlaşmaların olacağını umduk, şimdi ise bizi parmağında oynatmış oldukları ortaya çıktı. Yaşanan her şeyin, özel askeri operasyonla bağlantılı olan her şeyin kesinlikle zorunlu ve gerekli bir önlem olduğunu vurgulamalıyım. Ordumuzun askerlerine ve subaylarımıza, ülkemizin egemenlik ve çıkarlarını korudukları için minnettar olmalıyız" dedi.

Gönüllü olarak Rus ordusuna destek gençler için de övgü dolu sözler sarf eden Putin, "Tam anlamıyla kalbin çağrısı üzerine bazen sağlıklarını ve hayatlarını dahi riske atarak, özel askeri operasyon bölgesinde sivillere yardım eden gönüllüler, böylesine hassas ve cesur gençler şüphesiz ülkemizde yaşayan birçok gence örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

"Amacımız savaşı bırakmak"

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakereleri işaret eden Putin, "Bütün silahlı çatışmalar öyle ya da böyle diplomatik müzakerelerle sona eriyor. Biz müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik. Ancak Kiev, diyalog kurmayı kendilerine yasakladılar. Amacımız askeri çatışmanın çarkını döndürmek değil aksine bu savaşı bitirmek. Bunun için çalışıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.