BIST 5.424
DOLAR 18,68
EURO 19,82
ALTIN 1.080,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

20 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi! Türkiye genelinde binlerce mağdur var

20 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi! Türkiye genelinde binlerce mağdur var

2 ayrı şirket kurarak araç muayene istasyonunun adına telefon ve internet üzerinden randevu veren, karşılığında araç sahiplerinden 95 TL para tahsil ederek Türkiye genelinde binlerce kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandıran 20 kişilik dolandırıcılık şebekesi Aksaray Emniyetinin operasyonuyla çökertildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesini taklit eden bir grubun randevu hizmeti adı altında ücret talep ederek çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir ekip kuruldu. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, harekete geçti.

İki elebaşından biri kadın

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen şirket yetkilisi Nazlı A. ve Ferhat Y'nin aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 şirket sahibi ve 18 personel yakalanarak gözaltına alındı.

20 milyon TL para ele geçirildi

Şirket sahibi 2 kişinin hesabında ve şirketlerde yapılan aramalarda 4 bin 80 Euro, 2 bin 300 dolar, 40 bin nakit para, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası olmak üzere toplam 20 milyon TL'nin üzerinde para ele geçirildi.

Çağrı merkezi ve internet sitesi kurmuşlar

Kurulan internet sitesinin ön sırada görünebilmesi ve dikkat çekmesi için ilan alınarak görünürlüğünün artırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan kişilerin "araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lirasını aldıkları öne sürüldü.

Polis takibini engellemek için...

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemek için çok sayıda kişiye ait IBAN ve telefonu kullandıkları belirlendi.

Vatandaşların, araçlarını muayene istasyonlarına götürdüklerinde dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi. Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin, operasyon için emniyetten çıkışı, belirlenen adreslerde arama yapılması ve şüphelilerin yakalanması yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yeni hedefi belli oldu cezaevi yönetiminde istedi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yeni hedefi belli oldu cezaevi yönetiminde istedi
Kazada yarısını kaybetmişti: Kopan parmağını göbeğine dikerek kurtardılar!
Kazada yarısını kaybetmişti: Kopan parmağını göbeğine dikerek kurtardılar!
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret paylaşımı! Tablo paylaştı 2023 asgari ücret kaç dolara tekabül ediyor?
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret paylaşımı! Tablo paylaştı 2023 asgari ücret kaç dolara tekabül ediyor?
Berber ve kuaförler için yeni düzenleme başlıyor! Kontrol edin kapıda kalmayın
Berber ve kuaförler için yeni düzenleme başlıyor! Kontrol edin kapıda kalmayın
Bakan Kurum'dan sıfır atık mesajı: Adımlar atmaya devam edeceğiz
Bakan Kurum'dan sıfır atık mesajı: Adımlar atmaya devam edeceğiz
Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı o görüntü için bakın ne dedi
Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı o görüntü için bakın ne dedi
Bel fıtığında doğru bilinen 9 yanlış uzman isim tek tek sıraladı
Bel fıtığında doğru bilinen 9 yanlış uzman isim tek tek sıraladı
Hayati Yazıcı'dan CHP'nin HDP'li Semra Güzel oylamasındaki kararına tepki
Hayati Yazıcı'dan CHP'nin HDP'li Semra Güzel oylamasındaki kararına tepki
Eşinin boğazını kesti Google'dan bu aramayı yaptı! Elazığ'da katil koca: "Gözüme baka baka..."
Eşinin boğazını kesti Google'dan bu aramayı yaptı! Elazığ'da katil koca: "Gözüme baka baka..."
8 bin 500 TL asgari ücretle neler yapılır: ABD'ye tatile gidilir ama kira ödenmez...
8 bin 500 TL asgari ücretle neler yapılır: ABD'ye tatile gidilir ama kira ödenmez...
Mossad'ın tepe isminden İran iddiası
Mossad'ın tepe isminden İran iddiası
BBP Genel Başkanı Destici'den TÜRK-İŞ Genel Başkanı'na ziyaret
BBP Genel Başkanı Destici'den TÜRK-İŞ Genel Başkanı'na ziyaret