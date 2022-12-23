20 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi! Türkiye genelinde binlerce mağdur var

2 ayrı şirket kurarak araç muayene istasyonunun adına telefon ve internet üzerinden randevu veren, karşılığında araç sahiplerinden 95 TL para tahsil ederek Türkiye genelinde binlerce kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandıran 20 kişilik dolandırıcılık şebekesi Aksaray Emniyetinin operasyonuyla çökertildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesini taklit eden bir grubun randevu hizmeti adı altında ücret talep ederek çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir ekip kuruldu. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, harekete geçti.

İki elebaşından biri kadın

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen şirket yetkilisi Nazlı A. ve Ferhat Y'nin aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 şirket sahibi ve 18 personel yakalanarak gözaltına alındı.

20 milyon TL para ele geçirildi

Şirket sahibi 2 kişinin hesabında ve şirketlerde yapılan aramalarda 4 bin 80 Euro, 2 bin 300 dolar, 40 bin nakit para, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası olmak üzere toplam 20 milyon TL'nin üzerinde para ele geçirildi.

Çağrı merkezi ve internet sitesi kurmuşlar

Kurulan internet sitesinin ön sırada görünebilmesi ve dikkat çekmesi için ilan alınarak görünürlüğünün artırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan kişilerin "araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lirasını aldıkları öne sürüldü.

Polis takibini engellemek için...

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemek için çok sayıda kişiye ait IBAN ve telefonu kullandıkları belirlendi.

Vatandaşların, araçlarını muayene istasyonlarına götürdüklerinde dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi. Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin, operasyon için emniyetten çıkışı, belirlenen adreslerde arama yapılması ve şüphelilerin yakalanması yer alıyor.