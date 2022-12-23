Atanan il başkanı Devlet Bahçeli'ye 'Hitler' montajlı Atatürk portresi hediye etti!

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in hayatını kaybetmesinin ardından yerine Cüneyt Tosuner atandı. MHP Manisa İl Başkanı Tosuner, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek bir Atatürk portresi hediye etti. Ancak o hediyede büyük gaf vardı...

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20 Kasım 2022 tarihinde hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner’in yerine Başkanvekili olarak görev yapan Cüneyt Tosuner atandı. Çiçeği burnunda İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret ederek bir Atatürk portresi hediye etti.

Cüneyt Tosuner, Bahçeli'ye hediye ettiği Atatürk posterli fotoğraflarını paylaşınca ortalık karıştı. Çünkü Bahçeli'ye hediye edilen Atatürk portresi, Almanya'nın soykırımcı diktatörü Hitler'in fotoğrafına montaj yapılmıştı.





MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Saygıdeğer ülküdaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve tensipleriyle, Genel Başkan Yardımcımız E. Semih Yalçın'ın bildirimiyle Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Kutsal davamızın şanlı bayrağını taşıma onurunu bize layık gören Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar, samimiyetle partimize hizmet etmiş tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum.”