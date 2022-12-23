BIST 5.431
DOLAR 18,68
EURO 19,82
ALTIN 1.080,24
HABER /  POLİTİKA

Atanan il başkanı Devlet Bahçeli'ye 'Hitler' montajlı Atatürk portresi hediye etti!

Atanan il başkanı Devlet Bahçeli'ye 'Hitler' montajlı Atatürk portresi hediye etti!

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in hayatını kaybetmesinin ardından yerine Cüneyt Tosuner atandı. MHP Manisa İl Başkanı Tosuner, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek bir Atatürk portresi hediye etti. Ancak o hediyede büyük gaf vardı...

Abone ol

20 Kasım 2022 tarihinde hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner’in yerine Başkanvekili olarak görev yapan Cüneyt Tosuner atandı. Çiçeği burnunda İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret ederek bir Atatürk portresi hediye etti.

Cüneyt Tosuner, Bahçeli'ye hediye ettiği Atatürk posterli fotoğraflarını paylaşınca ortalık karıştı. Çünkü Bahçeli'ye hediye edilen Atatürk portresi, Almanya'nın soykırımcı diktatörü Hitler'in fotoğrafına montaj yapılmıştı. 



MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Saygıdeğer ülküdaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve tensipleriyle, Genel Başkan Yardımcımız E. Semih Yalçın'ın bildirimiyle Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Kutsal davamızın şanlı bayrağını taşıma onurunu bize layık gören Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar, samimiyetle partimize hizmet etmiş tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum.” 

İşte Atatürk portresinin fotomontaj yapıldığı meşhur Hitler fotoğrafı...

ÖNCEKİ HABERLER
20 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi! Türkiye genelinde binlerce mağdur var
20 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi! Türkiye genelinde binlerce mağdur var
Putin ilk kez 'özel askeri operasyon' yerine 'savaş' ifadesini kullandı
Putin ilk kez 'özel askeri operasyon' yerine 'savaş' ifadesini kullandı
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yeni hedefi belli oldu cezaevi yönetiminde istedi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yeni hedefi belli oldu cezaevi yönetiminde istedi
Kazada yarısını kaybetmişti: Kopan parmağını göbeğine dikerek kurtardılar!
Kazada yarısını kaybetmişti: Kopan parmağını göbeğine dikerek kurtardılar!
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret paylaşımı! Tablo paylaştı 2023 asgari ücret kaç dolara tekabül ediyor?
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret paylaşımı! Tablo paylaştı 2023 asgari ücret kaç dolara tekabül ediyor?
Berber ve kuaförler için yeni düzenleme başlıyor! Kontrol edin kapıda kalmayın
Berber ve kuaförler için yeni düzenleme başlıyor! Kontrol edin kapıda kalmayın
Bakan Kurum'dan sıfır atık mesajı: Adımlar atmaya devam edeceğiz
Bakan Kurum'dan sıfır atık mesajı: Adımlar atmaya devam edeceğiz
Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı o görüntü için bakın ne dedi
Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı o görüntü için bakın ne dedi
Bel fıtığında doğru bilinen 9 yanlış uzman isim tek tek sıraladı
Bel fıtığında doğru bilinen 9 yanlış uzman isim tek tek sıraladı
Hayati Yazıcı'dan CHP'nin HDP'li Semra Güzel oylamasındaki kararına tepki
Hayati Yazıcı'dan CHP'nin HDP'li Semra Güzel oylamasındaki kararına tepki
Eşinin boğazını kesti Google'dan bu aramayı yaptı! Elazığ'da katil koca: "Gözüme baka baka..."
Eşinin boğazını kesti Google'dan bu aramayı yaptı! Elazığ'da katil koca: "Gözüme baka baka..."
8 bin 500 TL asgari ücretle neler yapılır: ABD'ye tatile gidilir ama kira ödenmez...
8 bin 500 TL asgari ücretle neler yapılır: ABD'ye tatile gidilir ama kira ödenmez...