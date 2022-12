Ekrem İmamoğlu 'B planımız belli' dedi göreceksiniz; milyonlarca fark yiyecekler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturmasıyla ilgili "Bir B planınız var mı?” sorusuna "Bizim ‘B planımız’ diye bir şey yok. Bizim B planımız belli; 2023’te iktidar olmak" dedi. Toplumla kucaklaşıp coşkuyu artıracaklarını söyleyen İmamoğlu, "Göreceksiniz; milyonlarca fark yiyecekler." iddiasında bulundu.

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, geleneksel buluşmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde Konya’ya taşıdı. Konya’da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkanlar ve eşlerinin şehirdeki ilk durağı, Karatay ilçesindeki Mevlana Müzesi ve Türbesi oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte türbe ve müze ziyaretlerini, yine vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleştirdi. Konya buluşmasıyla ilgili Mevlana Müzesi çıkışında değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da Konya CHP İl Başkanı Barış Bektaş ve İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu’nun eşliğinde yanıtladı.

"HSK'nın duruşu bile, bunun bir siyasi kararı olduğunun ispatı"

İmamoğlu, gazetecilerden gelen, “Hakkınızdaki hapis kararıyla alakalı, daha önce de birçok kez açıklamalar yaptınız. Ama ’16 milyonun hak gaspı’ deniliyor. Genel Başkanların da bu yönde ifadeleri var. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinizle alakalı olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bir başka planda var mı” sorusuna şu yanıtları verdi:

“Tabii her şey mümkün. Şu anda tariflenen ceza; çok acımasız, çok vicdan yoksunu bir ceza. Uzun yıllar bir bireyi, siyasi yasaklı kılabilecek, hatta içinde hapis olan bir ceza. Tanımı, tarifi bu. Elbette üst mahkemeler var. Ama biz, hala bu süreçle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, hükümet mensupları tarafından, en başta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar, bir mahkeme kararı değildir. Vatandaşımızın vicdanında bu karar, siyasi bir karardır. Siyasi baskıyla verilmiş bir karardır. Ülkemizde ilk defa olsa, şaşıralım. Ama ülkemizde ne yazık ki son yıllarda her daim yaşadığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu bir iddia değildir. Net de altını çiziyorum. Bu bir iddia değildir. Bu mahkemenin ilk hakiminin görevden alınarak, istedikleri şekilde karar vermediği için, adil olduğu için, başka bir ile sürülmesine hala hiçbir ses çıkarmayan HSK'nın duruşu bile, bunun bir siyasi kararı olduğunun ispatı. Bir soruşturma açsanıza; bu kadar dedikodu var, bu kadar laf dönüyor, hakim hakkında bu kadar iddia var. Bir soruşturmayı başlatsanıza; gidip hakimin bir ifadesini alsanıza, bakalım hakim ne diyor?”

"16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışıyor"

“Dolayısıyla böylesi bir siyasi karar alındığı noktada, biz de mücadelemizi toplumsal olarak, insanlarımızla paylaşarak, yolumuza devam edeceğiz. 16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor. Ama bu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki genel seçimi dahil, yerel seçimi dahil aslında gasp edilmeye, şantajla sürecin kontrolü hala ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Hatta kişileri bertaraf ederek, tabiri caizse, önlerindeki engelleri bir nevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Milletimizin vicdanını, sadece 31 Mart-23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim. Ama hala anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı, önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Ondan sonra zaten anlayıp anlamamaları çok önemli değil. Ondan sonra bu milleti huzura kavuşturacak bir akılla süreç buluşuyor olacak. Ben tekrar ifade edeyim: Siyasi karardır. Baskıyla verilmiş bir karardır. Hala konuşan hükümet yetkilileri, top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi, bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, ‘Bu yanlış bir karardır kardeşim. Böyle karar mı olur? İstinafta bu kesinlikle dönmeli’ desinler. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var, onu biliyorum. Ama diliyle bunu söyleyen AK Partili dostlarımız da var. Adaleti, vicdanı yüksek AK Partili dostlarımıza da ben bu anlamda teşekkür ediyorum. İçlerinde eski başbakan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri var. Bu bağlamda kendi insanlarına dahi yaptıkları bu yolculuğu, izah edemeyecekler. Ama biz, dediğim gibi, doğru yoldayız. Bugün en doğru yollardan birindeyiz. Konya'dayız. Hazreti Mevlana'nın huzurundayız. Şu an itibariyle güzel şeyler düşünelim.”

'Terör soruşturması' yanıtı: B planımız belli iktidar olmak

İmamoğlu’nun, “Bu karardan sonra bir de ‘terör soruşturması’ başlatıldı. Bir B planınız var mı” sorusuna verdiği yanıt ise, “Bizim ‘B planımız’ diye bir şey yok. Bizim B planımız belli; 2023’te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz biz: Milletimizle kucaklaşmak, buluşmak; toplumun, insanlarımızın coşkusunu artırmak… Onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz; milyonlarca fark yiyecekler. O kadar söyleyeyim size” oldu. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Cuma namazlarını da Selçuklu ilçesindeki Hacı Veyiszade Camii’nde kıldı.