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Babacan'dan 'adayı belirlemek bu kadar zor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Babacan'dan 'adayı belirlemek bu kadar zor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Ekşi Sözlük'te yazarların sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Adayı belirlemek, bu kadar zor mu?" sorusuna "Hayır çünkü henüz aday belirlemeye başlamadık" yanıtını verdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 22 Aralık Perşembe akşamı Ekşi Sözlük'te yazarların sorularını yanıtladı. Babacan'a 6'lı masa, adaylık tartışmaları ve AKP döneminde yaşadıklarına dair en çok merak edilenler soruldu.

Babacan kendisine yöneltilen sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi.

Jimmy49 isimli bir yazar tarafından ise "Oy güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?" ve "Adayı belirlemek, bu kadar zor mu?" sorusu yöneltildi.

"200 bin sandığın başına en az 5'er görevli yerleştireceğiz"

Babacan'ın bu sorulara yanıtı ise şöyle oldu:

"200 bin sandığın başına 6'lı masa olarak en az 5'er görevli yerleştireceğiz. Oy kullanılacak 50 bin binaya avukatlar görevlendireceğiz. Sağlam bir bilgi işlem sistemiyle tek bir oyun dahi zayi olmayacağına başladık. Seçim günü hazır olacağız.

"Henüz aday belirlemeye başlamadık"

Hayır çünkü henüz aday belirlemeye başlamadık. Geçiş sürecinin yol haritası oluşturulacak. tek bir seçim beyannamesi yani hükümet programı hazırlanacak. Arkasından da aday belirlenecek. Sürecin başında ne açıkladıysak aynı sırayla devam ediyoruz. Süreç tıkır tıkır işliyor."

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