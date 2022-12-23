Eyüpsultan'daki yangında kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı! Aile fotoğrafı yürek burktu
EYÜPSULTAN'da dün bir fabrikanın deposunda çıkan yangında kaybolan Sedat Cesur isimli işçinin cansız bedenine 23 saatlik arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Talihsiz işçiden geriye ise ailesi ile birlikte çekilen aile fotoğrafı kaldı.Abone ol
Eyüpsultan Pirinççi mahallesinde bulunan ve araç filtresi üretilen fabrikada dün saat 14.00 sıralarında yangın çıkmış, 1 kişinin yaralandığı olayda Sedat Cesur (43) isimli işçinin içeride kaldığı öğrenilmişti.
Yangın gece saatlerinde güçlükle söndürülürken, 23 saatin sonunda talihsiz işçisinin cesedine ulaşıldı.
Yaşanan talihsiz olayın ardından ise geriye Sedat Cesur’un birkaç gün önce çekildiği fotoğrafı kaldı.
Fotoğrafta ise Sedat Cesur’un kendisi, eşi ve çocukları yer alıyor.