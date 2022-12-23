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Çocukları da vuruyor! Korkulan oldu ölenlerin sayısı arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çocukları da vuruyor! Korkulan oldu ölenlerin sayısı arttı

İNGİLTERE'de "Strep A" bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 21'i çocuk, 94 kişi öldü.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA), yapılan açıklamaya göre, ülkede 18 yaş altı 21 kişi, Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastalık nedeniyle bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 94'e çıktı.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor. Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.

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