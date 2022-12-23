Eyüpsultan’da büyük fabrika yangını! 11 saattir yanıyor, 1 işçi kayıp

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesindeki araç filtreleri üreten fabrikada saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının üzerinden 11 saatten fazla geçmesine rağmen söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kayıp olan 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte büyük fabrika yangınında yaşananlar...

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Eyüpsultan'da Habibler Pirinççi yolu üzerinde bulunan araç filtresi üretilen fabrikada saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Sanayi bölgesindeki fabrikada bir makineden alev sıçraması üzerine yangın başladı. Yangın işçilerin öğlen yemeği saatinde çıktı. Bu sırada toplu şekilde yemek yiyen işçiler, kendilerini can havliyle dışarı attı.

Fabrikanın diğer kısımlarında bulunan işçiler ise tahliye edilirken, içeride Sedat Cesur (43) isimli işçinin kaldığı ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Anadolu Yakası'ndan da itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek için ve alevlerin boya fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı. Çevredeki fabrikalar boşaltılırken, bölgedeki yollar da araç trafiğine kapatıldı. Fabrikanın üzeri kara bulutlarla kaplanırken, yangın havadan görüntülendi.

Yangında 1 kişiye ulaşılamıyor”

Çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Pirinççi Mahallemizde Şükrüoğlu Filtre Fabrikası’nda saat 14.00’te yangın çıktı. Bu yangın dolayısıyla gerekli çalışmalar 154 itfaiye personeli ve 51 tane itfaiye aracıyla hala sürdürülmektedir. Yangın kontrol altına alınmış ve bir kısım alanda soğutma çalışmalarına geçilmiş, söndürme çalışmaları ise bir kısım alanda devam etmektedir. Yangında 1 kişiye ulaşılamıyor veya haber alınamıyor. İnşallah o kişiye de ulaşıp haber almayı ümit ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Yan fabrikaya sıçradı, kontrol altına alındı



Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söz konusu fabrikaya sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor



İstanbul'un birçok ilçesinden gönderilen itfaiye ekiplerine sık sık tankerlerle su takviyesi yapıldı. Ekipler, fabrikanın iç kısmında alevli şekilde devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangında 11.saat geride kaldı



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 11 saattir süren çalışmalarına rağmen yangın tam olarak söndürülemedi. Yangında fabrikanın duvarlarının bir kısmı duman tahliyesi yapılabilmesi için iş makineleriyle yıkıldı.

1 işçi kayıp, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor



Yangında 1 kişiye ulaşılamıyor veya haber alınamıyor. Haber alınamayan kişiye ulaşma çalışmaları devam ederken fabrika bölgesine çıkan caddeler araç trafiğine kapalı tutuluyor.