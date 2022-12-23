TTB Başkanı Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaa açıklandı. Fincancı'nın 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi

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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları ile müşteki Milli Savunma Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada, Fincancı ve 3 avukatının savunmasının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Fincancı'nın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Bunun üzerine duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından duruşmaya mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam edilecek.