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Gelecek Partisi'ni sarsan ölüm! Kani Torun'un kızı 29 yaşında vefat etti

Gelecek Partisi'ni sarsan ölüm! Kani Torun'un kızı 29 yaşında vefat etti

GELECEK Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un 29 yaşındaki kızı Hatice, hayatını kaybetti. Acı haberi Kani Torun sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu...

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Eski AK Parti milletvekili, eski büyükelçi Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun evlat acısı yaşıyor. Torun'un 29 yaşındaki kızı Hatice, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kani Torun şu ifadeleri kullandı:

"Canım kızım Hatice 29 yaşında ebedi aleme göç etti. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bu vesileyle arayarak, mesaj göndererek acımızı paylaşan tüm dostlardan Allah razı olsun. Cenaze namazı Pazar günü öğle namazını müteakip İstanbul Altunizade İlahiyat camiinde kılınacaktır."

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