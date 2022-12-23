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Bartın'da 10 derece havada 75 yaşında denize girdi

Bartın'da 10 derece havada 75 yaşında denize girdi

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Bartın'da, 75 yaşındaki kişi aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

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İnkumu sahilinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında denizde yüzen Akif Kurt, gazetecilere, denize girmek için mevsimin bir öneminin olmadığını söyledi.

Denize girmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kurt, her yıl aralık ayının sonuna kadar denize girdiğini kaydetti.

Spora önem verdiğini belirten Kurt, "Her gün 30 bin adım atarım. Spor ve deniz benim hobimdir. Bunlardan vazgeçemem." dedi.

Vatandaşların denize girerken kendisini şaşkınlıkla izlediğini aktaran Kurt, "'Bu inanılacak bir şey değil.' diyorlar. Ben de denize girdikçe neşeleniyorum." ifadesini kullandı.

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