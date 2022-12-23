Sakarya'daki kesik baş cinayetinde flaş gelişme: Parçalara ayrılan cesetler çöp poşetinde bulunmuştu!

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde parçalanmış cesetleri çöp poşetine konularak toprağa gömülen İranlı karı koca cinayetinde tutuklanan İran uyruklu sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık iddiaları kabul etmezken, mahkeme heyeti 30 Ocak tarihinde keşif yapılaması kararını verdi.

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Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık A.M. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanık hakkında hazırlanan iddianame, tercüman eşliğinde okundu. İddianameye ilişkin söz hakkı verilen sanık, iddiaları kabul etmediğini söyledi.

"Karı kocadan hiçbir haberim yoktur"

Savunmasında, kendisine iftira atıldığını söyleyen A.M., olaydan yaklaşık 6 ay önce maktullerin de aralarında bulunduğu 6 kişilik grupla Türkiye’ye geldiklerini ifade etti. Türkiye’ye giriş yaptıklarında ilk olarak İstanbul’a, ardından da Sapanca’ya geçtiklerini söyleyen A.M., "İstanbul’da bir otelde kalmak istemediğim için otelin resepsiyonunda bulunan şahsa bir villa ayarlamasını söyledim, o da Sapanca’da bir villa ayarladı. 10 gün kadar kaldık, sonrasında villayı sahibine teslim ettik. Villadan ayrıldıktan bir hafta sonra ben bu gruptan ayrıldım. Karı kocadan hiçbir haberim yoktur. Toplantı ve diğerleriyle bir araya gelmek için villayı kiraladım" dedi.

"Fikir ve tecrübelerinden yararlandım"

Sanık A.M., Türkiye’ye gelme maksadının tarımsal alanda yapacakları yatırım olduğunu, bunun için yanında para getirdiğini ve parayı da İranlı bir tefeciden aldığını kaydetti. A.M., Türkiye’ye birlikte geldiği 6 kişinin ise fikir ve tecrübelerinden yararlandığını söyledi.

Çelişkili savunma yaptı

Mahkeme başkanı, sanığın çelişkili savunmasına ilişkin çeşitli sorular yöneltti. Sanığa, İstanbul’dan normalin üzerinde bir ağırlıkta bavulları getirdiği ve boş olarak geri götürdüğü, civardaki marketlerden çok sayıda temizlik malzemesi ve çöp poşeti aldığına dair tanıkların ifadesi ve villa işletmecisinin, eşini, maktul A.S.’nin ismini kullanarak tanıttığı yönünde sorular soruldu.

Sanık ise ağır bir bavul taşıma gerçekleştirmediğini, taşısa bile cesetleri İstanbul’da kaldığı otelde muhafaza edemeyeceğini ve işletmeciyle hiç görüşmediğini ifade etti.

Kesik baş cinayetinde keşif kararı

Konuya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Müşteki avukatı ise sanığın suçtan kaçma yönünde ifade verdiğini savunarak, tutukluluk halinin devamını ve üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin beyanlarına katıldığını, tutukluk halinin kaldırılmasını ve eksik hususların giderilmesi yönünde beyanını sundu. Mahkeme heyeti ise 30 Ocak tarihinde cesetlerin bulunduğu arazide keşif yapılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerinin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Mart 2023 tarihine erteledi.

Ne olmuştu

Olay, 1 Temmuz 2021 tarihinde Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce toprağa gömülü şekilde çöp poşeti içerisinde parçalanmış halde 1’i kadın, 1’i erkek iki kişinin cesedi bulunmuştu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti.

Bu ipuçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başardı. Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. isimli kadın ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirleyen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.