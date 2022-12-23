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Abdullah Avcı ve Jorge Jesus maça hazır! Derbi planları belli oldu

Abdullah Avcı ve Jorge Jesus maça hazır! Derbi planları belli oldu

Süper Lig'in 15.haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Zorlu mücadele öncesi zafere giden yol haritasını çıkaran Abdullah Avcı ve Jorge Jesus'un derbi planları belli oldu. Abdullah Avcı, Sarı-Lacivertli ekibi savunma arkasına atılacak toplarla yenmeyi düşünürken, Fenerbahçe'de Jorge Jesus ise kaliteli ayaklarla sonuca gitmeyi planlıyor. İşte dev derbi öncesi iki tecrübeli çalıştırıcının galibiyet planları...

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması iki takımın teknik direktörlerinin farklı planları sebebiyle adeta bir satranç mücadelesine sahne olacak.

Trabzonspor, için 3 puandan daha fazla anlamı olan bu dev mücadele öncesinde Karadeniz ekibi, kupadaki Samsunspor maçında olumlu görüntü sergiledi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ekibi de günlerdir Fenerbahçe'yi analiz etti ve sonunda zafer planını belirledi.

Avcı'nın formülü: Savunma arkasına atılacak toplar
Avcı, ilk düdükle birlikte oyunun kontrolünü eline alacak ve rakibini üzerine çekerek, savunma arkasına atılacak toplarla sonuca gidecek.

Fenerbahçe'de de durum farklı değil
Ezeli rakibi Galatasaray'ın iki puan önünde araya lider giren Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelesinde formundan bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.

Jesus, oyunu domine edip kaliteli ayaklarla sonuca gitmek istiyor
Jesus'un planı da; oyunu domine edip, kaliteli ayaklarıyla sonuca gitmek. Keza olası bir mağlubiyet ve Galatasaray'ın kazanması liderlik koltuğunun el değiştirmesi anlamına geliyor.

Zirveyi Galatasaray'a bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ayrıca Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un evindeki yenilmezlik serisine de son vermeyi planlıyor.

Son çalışmalar tamamlandı
Öte yandan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, dünkü idmanda Fenerbahçe'nin artılarını ve eksiklerini oyuncularına ezberletti. Avcı, taktik idmanda da öğrencilerine sık sık uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe önceki gün yaptığı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda hücum ağırlıklı bir çalışma yapıldığı belirtildi.

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