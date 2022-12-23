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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor maçında 4 isim yok!

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor maçında 4 isim yok!

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın günü saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Michy Batshuayi"

Fenerbahçe'de 4 yıldız isim yok
Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise yarın ligin son şampiyonu Trabzonspor 'a konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesinde Portekizli çalıştırıcı kamp kadrosunu belirledi. Kadroda Ezgjan Alioski, Arda Güler, Luan Peres ve Joao Pedro yer almadı.

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