Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı Çocuklu aileye 3 bin 300 lira devlet yardımı!

çocuklu ailelere müjde gibi açıklama geldi. İlkokul ve orta öğretim çağında çocukları olan ailelere 3300 TL, üniversite öğrencileri için 5500 TL destek ödemesi için başvurular başladı. İşte, 7-17 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin başvuru için yapması gerekenler...

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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir yardım duyurusu yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamasında, bursların ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine verileceğini belirterek, başlangıç ​​koşullarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası toplantıda yapılan görüşmeler ve alınan kararlara ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilmesi öngörülen destek programından bahsetti. İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

Sosyal yardım desteği alan öğrencilerin puanlarına göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 3300 TL, üniversite öğrencilerine ise 5500 TL ödenecek.

Öğrencilere başarı desteği

"Sosyal yardım hakkı olan ailelere mensup olan ve devlet okullarının ortaokul kademesinde okuyan öğrencilerin sınıflarında dereceye girmesi halinde net asgari ücret tutarının yüzde 60'ına kadar, yükseköğretimde eğitim alan öğrencilerine de net asgari ücret tutarı kadar dönem arası verilecek bir biçimde başarı desteği sağlayacağız. Aynı zamanda 4 yıllık yükseköğretim örgün öğretimde okuyan aynı kapsam içinde olan öğrencilere de aylık olarak 100 lira destek ödemesi vereceğiz.

YÖK tarafından belirlenen ve dünya genelinde ilk 500 üniversiteye girme hakkını alan aynı kapsam içindeki öğrencilere de devletinin her zaman yanında olduğunu hissettirmesi için onlara bir başarı desteği sağlayacağız. Sosyal yardım desteği alan hanelerin meslek lisesinden mezun olan öğrencilerinin lise eğitimini tamamladıktan sonra devletin meslek edindirme kurslarına alarak iş hayatına atılmasına destek olacak şekilde net asgari ücrete orantılı olarak belirlenen bir destek olacak. Yine aynı durumda olan ailelerin çocuklarının işe girmeleri için gerekli olan merkezi sınavlar ile birlikte bilim, spor ve sanat alanında düzenlenen yarışmalara katılanların da tüm ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır."

Başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarına bakıldığında başvuru yapacak öğrencilerin ailelerinin devlet yardımından yararlanıyor olması gerekiyor. Sosyal yardım desteği alan öğrencilerin puanlarına göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 3300 TL, üniversite öğrencilerine ise 5500 TL ödenecek.