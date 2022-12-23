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Sabiha Gökçen'de korku dolu anlar! Uçağın lastiği patladı, yolcular tahliye edildi

Sabiha Gökçen'de korku dolu anlar! Uçağın lastiği patladı, yolcular tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan AnadoluJet’e ait bir yolcu uçağının, iniş yaptıktan sonra lastiği patladı. Uçağın 148 yolcusu önlem amaçlı tahliye edildi.

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AnadoluJet’in TK7363 Kars - İstanbul seferini yapan Boeing 737 tipi uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sonrası bir lastiği patladı. Önlem amaçlı ARFF ekipleri uçağın yanına yönlendirildi. Ayrıca uçaktaki 148 yolcu ve uçuş ekibi önlem amaçlı tahliye edildi.

AnadoluJet tarafından yapılan açıklamada, "Anadolujet TK 7363 Kars-Sabiha Gökçen seferimiz hakkında, Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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