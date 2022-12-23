Bakan Muş duyurdu: Asgari ücret zammı fırsatçıları için harekete geçildi

Ticaret Bakanı Muş, asgari ücret zammının ardından fiyat artışlarına yönelik denetimleri artırdıklarını belirterek, haklı gerekçeye dayanmayan artışlara en ağır idari cezaların uygulanacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamasının ardından zincir marketlerde adeta zam yağmuru başlamış, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda temel gıda başta olmak üzere birçok temizlik ürününe zam geldiği iddia edilmişti.

Aynı gün etiketleri değiştirmeye başladılar

2023 yılı için açıklanan asgari ücret zammının ardından durumu fırsat bilen zincir marketlerin aynı gün etkiket değiştirmeye başladığı iddia edildi. Eski ve yeni fiyatların karşılaştırıldığı fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken Ticaret Bakanlığı olaya el attı. Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denetimlerin yoğunlaştırıldığını söyledi.

Bakan Muş duyurdu: Denetimler yoğunlaştırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücrete yapılan zam sonrası fiyat artışlarına yönelik uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığın denetimlerini yoğunlaştırdığını belirtti.

Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır" ifadesini kullandı.

Bakan Muş açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."