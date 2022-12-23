Eşine verdiği talimat şok etkisi yarattı! Ukrayna, Rus kadının peşine düştü

Rus vatandaşı kadın, savaşta olan kocasına gönderdiği ses kaydında, eşinin Ukraynalı kadınlara 'tecavüz' etmesini istedi. Tüm dünyada şok etkisi yaratan ses kaydının ardından Ukrayna, söz konusu Rus kadının peşine düştü. "Ukraynalı kadınlar orada. Onlara tecavüz edebilirsin" diyen Rus kadın, Ukrayna'nın uluslararası arananlar listesine eklendi.

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Geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna şiddetli çatışmalar ile sarsılırken ülkenin güvenlik güçleri Radio Liberty aracılığı ile şok edici bir ses kaydı yayınladı.

"Tecavüz" talimatı!

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yaptıkları dinlemeler sırasında ele geçirdikleri ses kaydında, kocası Ukrayna'da savaşan bir kadın, eşine Ukraynalı kadınlara tecavüz etmesi talimatını veriyor.

"Sadece bana bir şey söyleme"

30 saniyelik kayıtta ilk olarak adının Olga Bykovskaya olduğu öğrenilen kadın konuşuyor ve kocasına 'Ukraynalı kadınlar orada. Onlara tecavüz edebilirsin. Sadece bana bir şey söyleme' dediği duyuluyor.

Kocası şaşkınlıkla: Gerçekten...

Kadının söylediklerine kocası bile şaşırırken onay almak için tekrar soruyor; 'Gerçekten yapabilir miyim?'

Kadın kendinden emin, gülerek cevap veriyor; 'Evet sana izin veriyorum, sadece dikkatli ol ve bana bir şey söyleme'

Gazeteciler güvenlik güçleriyle izini sürdü

Radio Liberty'deki araştırmacı gazeteciler, ses kaydındaki askerin izini sürmek için Ukrayna kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştı. Aramadaki numaralardan biri Nisan ayında Herson bölgesinde tespit edildi.

Müfettişler yaptıkları incelemeler sonrası kan donduran görüşmenin 27 yaşındaki Rus askeri Roman Bykovsky ve eşi Olga Bykovskaya'ya ait olduğunu belirledi.

İnkar ettiler ama soruşturma başlatıldı

Çiftin Rusya'nın popüler paylaşım sitesi VKontakte'deki fotoğraflarına ulaşıldı. Gazeteciler ikili ile iletişime geçtiğinde ikisi de ses kaydının kendilerine ait olduğunu reddetti. Ancak yapılan incelemeler ses kaydının onlara ait olduğunu ortaya koydu ve resmi soruşturma başlatıldı.

12 yıl hapis cezası talebi

Söz konusu video Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rus birliklerinin Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiğini ve küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduklarını açıkladığı 12 Nisan tarihli konuşması ile eş zamanlı olarak yayınlanmıştı.

Soruşturma tamamlandı

Nisan ayı sonunda başlatılan soruşturma tamamlandı. Kadının korkunç talimatının Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 27.2 Maddesini ve Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiği tespit edildi. Ukrayna makamları kadının 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını istiyor.

Ukrayna'nın arananlar listesine eklendi

Ukrayna güvenlik birimleri, soruşturmanın tamamlanması sonrası, Olga Bykovskaya'yı uluslararası arananlar listesine ekledi.