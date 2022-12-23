Emel Sayın'dan üzen haber! Konserini bile iptal etmek zorunda kaldı

Oynadığı fimlerle, seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın mavi boncuğu' olarak tanınan usta sanatçı Emel Sayın koronavirüs'e yakalandı. 77 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Sevgili dostlarım, son 3 gündür kendimde hissettiğim ama bugün yarın geçer diye beklediğim halsizlik ve ağrılarım sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid-19 olduğumu öğrendim" dedi. Ayrıca Sayın konserini iptal etmek zorunda kaldığını da duyurdu.

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Emel Sayın'ın sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"Halsizlik ve ağrılarım sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid-19 olduğumu öğrendim" diyen usta sanatçı, yarın akşam gerçekleşmesi beklenen konserini iptal etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Emel Sayın:

'Sevgili dostlarım, son 3 gündür kendimde hissettiğim ama bugün yarın geçer diye beklediğim halsizlik ve ağrılarım sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid-19 olduğumu öğrendim. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Sevgilerimle...' notunu paylaştı.