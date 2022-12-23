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Evi icrayla başaltılan kiracı çılgına döndü mahalleyi birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evi icrayla başaltılan kiracı çılgına döndü mahalleyi birbirine kattı

ELAZIĞ’da icra yolu ile evi boşaltılan kiracı, mahalleye gelerek havaya silahla ateş etti. Ev sahibinin de oğlunu darp eden şüpheli, kaçarken silahını olay yerinde düşürdü. Şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evi icra yolu boşaltılan C.U., mahalleye gelerek ev sahibi ile tartışmaya başladı.

Ardından silahla havaya 2 el ateş eden şahıs, ev sahibinin oğlu M.S.’yi de darp etti. Şüpheli, olay yerinden kaçarken silahını da yere düşürdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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