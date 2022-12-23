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Fındıkta yıl sonu hareketliliği! 3 doları aştı

Fındıkta yıl sonu hareketliliği! 3 doları aştı

Giresun’da serbest piyasada en hareketli zamanlarını yaşayan fındık fiyatı haftaya 56 lira seviyelerinde başlamasının ardından 60 lirayı gördü.

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Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, Giresun’da Serbest piyasada fındık fiyatının 3 doların üzerine çıktığını ve yükseliş eğiliminin sürdüğünü söyledi.

Geçen haftalarda fındık fiyatının 60 lirayı görecek dediğinde yanılmadığını hatırlatan Şahin, “Fındık fiyatı serbest piyasada 52 lira seviyelerinde işlem görürken yıl sonuna doğru 60 lirayı bulacağını öngörmüştük. Haftaya 56 lira ile başlayan fındık fiyatı hızlı bir yükselişle yıl sonunu 60 liradan kapatmış olacaktır. Dolar bazında değerlendirecek olursak bugün itibarıyla fındık fiyatı 3 dolar 20 sent civarında işlem görüyor. Fındık fiyatının bir süre daha bu 60 lira istikrarını koruyacağını söyleyebiliriz. Ancak yeni yılın ortalarına doğru yıl başı tatilini tamamlamış olan Avrupa ülkelerindeki ihracat hareketlenirse fiyatların biraz daha yükselebileceğini en azından mevcut fiyatını koruyacağını söylemek mümkündür” dedi.

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